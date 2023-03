Hai mai visto le montagne dipinte? È un posto incantevole: dall’altra parte del mondo

Montagne dipinte: un posto da sogno, dall’altra parte del mondo. Se tu avessi la fortuna di vederlo, per te sarebbe emozione pura.

Ci sono luoghi incantevoli, esistono infatti spettacoli figli legittimi dei poteri straordinari e unici di Madre Natura. Non tutti, anzi pochissimi di noi, potrebbero avere la fortuna di ammirarli, un giorno, dal vivo. Spesso, infatti, ironia della sorte, si trovano a migliaia e migliaia di chilometri lontano da noi, come per farci capire, ironia della sorte, che le cose belle e uniche non sono certo a portata di mano.

Ti sei mai imbattuto in montagne dai colori sgargianti che sembrano un quadro d’autore, addirittura ci lasciano romanticamente pensare che sono state dipinte a mano? Te le raccontiamo noi, descrivendoti una località magica, da favola, che abbiamo sicuramente fin ora solo sognato di poter visitare. Stiamo parlando del Zhangye National Geopark, che si trova nella parte settentrionale della Cina, a metà strada lungo il confine con la Mongolia, culla di storia di epopee del tempo che fu. Si trova ai piedi dei monti Qilian. Il parco nazionale comprende un’area di 124 miglia quadrate (322 km quadrati).

C’è un luogo magico con le montagne che sembrano dipinte a mano da un pittore naif

Il parco nazionale, originariamente chiamato Zhangye Danxia Geopark, è rinomato per la straordinaria esposizione di colori attraverso le colline e le formazioni rocciose. I media cinesi hanno designato la regione come uno dei paesaggi più sorprendenti di tutta la Cina, un patrimonio di bellezza per tutta l’umanità. Linze Danxia Scenic Area è l’area più popolare e più sviluppata del parco. Binggou è una seconda area situata sul fiume Liyuan. Sebbene sia meno visitato, offre ulteriori viste di paesaggi sorprendenti. Una terza area è conosciuta come Sunan Danxia Scenic Area.

Le formazioni rocciose e le dolci colline sembrano quasi dipinte da un meticoloso artista. I paesaggi sono davvero surreali. Sarebbe giusto dire che lo Zhangye National Geopark è il parco nazionale più colorato del mondo. I paesaggi colorati sono stati creati da minerali stratificati l’uno sull’altro nel corso degli anni, con le placche tettoniche che si sono spostate creando strati dipinti ad angolo attraverso la formazione rocciosa in combinazione con le dolci colline di arenaria.

La pioggia, il vento e il tempo hanno ulteriormente scolpito le formazioni rocciose e le dolci colline in vari display di pilastri e burroni. L’erosione e le placche tettoniche hanno lavorato insieme per creare modelli sorprendenti che possono essere visti da tutti. Se capiti da queste parti non potrai fare altro che strabuzzare gli occhi e renderti conto che le favole possono davvero diventare realtà, che non è tutto un sogno. E allora non escludiamo che vorresti rimanere qui per sempre, vorresti che il tuo fosse un viaggio che non finisse davvero mai.