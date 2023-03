La tua auto diventa un camper con questi trucchi geniali | Hai 2 veicoli in 1 e parti per l’avventura

Pochi trucchi, essenziali ma geniali, per trasformare la auto in un camper: ti spieghiamo come avere, incredibilmente, due veicoli in uno.

Se sogni di viaggiare in un camper degno di un servizio fotografico, per far morire di invidia il popolo del web, non sei il solo. Molte persone sono ispirate dalle bellissime possibilità di conversioni di auto o furgoni in favolosi camper, di quelli che vedono sui social media o su youtube. Ma i lavori da effettuare non sono pochi e i costi non sono irrisori.

Ma hai davvero bisogno che il tuo camper sembri uscito da un catalogo? O vuoi semplicemente vivere e campeggiare comodamente mentre sei in viaggio? Noi ti spieghiamo, con pochi semplici passaggi, come trasformare la tua auto in camper senza spendere cifre folli.

La realtà della conversione di un furgone in un camper è semplice da analizzare: tutto ciò che aggiungi ha il potenziale per creare più lavoro e più problemi quando sei in viaggio, per non parlare del tempo e dei soldi che ti serviranno per installare tutte le fantastiche funzionalità che desideri. L’obiettivo numero uno è quindi semplicità. Inserisci solo ciò che realmente ti serve per campeggiare e aggiungi attrezzature leggere per non compromettere le funzionalità della vettura.

Poche semplici idee per trasformare la tua auto in camper: puoi farlo anche tu

Se stai cercando di trasformare il tuo furgone in un camper, potresti non essere interessato alle costruzioni fantasiose e soprattutto dispendiose. Devi quindi badare al sodo. I consigli che ti offriremo ti permetteranno di non spendere decine di migliaia di dollari per “la grande trasformazione”. Bada al sodo. Renditi conto di ciò che ti serve per dormire, per mangiare, per bere, per avere acqua e luce a sufficienza, gestendo al meglio il tuo spazio.

Il letto. Il letto rappresenta differenza fondamentale tra un furgone e un camper. Minimalismo, ma non certo azzardo: niente furgoni con i sedili posteriori rimossi in fretta e furia e un materasso inserito. E nemmeno ti proporremo un’amaca appesa all’interno di un furgone, che può essere facilmente rimossa per massimizzare lo spazio abitativo quando non dormi. Devi costruire con criterio un letto a piattaforma e magari inserirlo rialzato, in modo da lasciare altro spazio sotto.

Adorabile il concetto della coperta Rumpl: è realizzata con il materiale del sacco a pelo che rimane bello e fresco, ma ti tiene anche al caldo. Luce. Se viaggi di notte, se vivi di notte il tuo furgone-camper, pensa anche ad una illuminazione adeguata.

Spazio per il tuo cane. Non vorrai mica rinunciare al tuo compagno del cuore durante i viaggi? Pensa anche a lui e a come può starti vicino, ricordandoti sempre di campeggiare in aree protette e sorvegliate, con la presenza di altri camper e roulotte. Non scegliere luoghi isolati chissà dove.

Non vorrai mica rinunciare al tuo compagno del cuore durante i viaggi? Pensa anche a lui e a come può starti vicino, ricordandoti sempre di campeggiare in aree protette e sorvegliate, con la presenza di altri camper e roulotte. Non scegliere luoghi isolati chissà dove. Acqua e cibo. Regola numero 1 con qualsiasi tipo di campeggio: porta più acqua di quanto pensi di aver bisogno. Non è difficile quando sei in campeggio: c'è molto spazio! Ma hai un sacco di opzioni quando si tratta di stoccaggio dell'acqua. Accoppiato con una vasca sul pavimento sotto lo split, puoi anche avere un lavandino per lavarti le mani! Avere un cordino elastico in posizione per il trasporto funziona alla grande, e poi se vuoi allargarti da qualche parte ti fermi, e puoi toglierlo! Per quanto riguarda le docce, se il tuo furgone è strettamente usato per il campeggio, di solito puoi fare affidamento sui bagni del campeggio.

Rimani leggero, non appesantirti. Munisciti di un set di utensili di base, come una pentola, un piatto e una ciotola, un fornello a un fuoco, ecc. E ancora piccola borsa da toilette, un borsone di abbigliamento estivo, un borsone di abbigliamento invernale. Sei pronto a partire?