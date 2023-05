Tagliare solo le doppie punte senza accorciare i capelli: il trucco geniale da usare subito

I capelli sono spesso rovinati dalle doppie punte: per le donne che non vogliono tagliarli esiste un trucco geniale.

I capelli fanno parte del nostro stile e ci danno un’identità che ci differenzia da tutti gli altri. Spesso però la parte finale ossia le punte si rovinano, iniziando ad aprirsi e far apparire i capelli crespi e poco ordinati. Questo è l’incubo di noi donne, soprattutto quando stiamo cercando di far crescere i capelli e non vogliamo vedere persi i nostri progressi di mesi e mesi con un semplice taglio.

Le punte sono la parte terminale dei capelli che per via di una scissione del capello stesso, soprattutto quando è debole, si dividono, diventando più spessa, ruvida e disordinata. Si verificano per diversi fattori, fra cui l’utilizzo frequente di tinture, decoloranti, permanente per capelli, trattamenti chimici troppo aggressivi o esposizione solare prolungata. Quale può essere quindi una soluzione semplice ma efficace a cui ricorrere per eliminare le doppie punte?

Voglio eliminare le doppie punte, ma non voglio tagliarmi i capelli: aiuto!

Spesso la soluzione più semplice per eliminare le doppie punte sembra quella di tagliarle: in realtà, ci sono tecniche meno invasive per riparare i danni senza sacrificare la lunghezza della chioma. La tecnica dell’hair dusting è una di queste soluzioni. Si tratta di una altra tecnica professionale che serve a rimuovere le doppie punte senza sacrificare la lunghezza dei capelli.

Grazie all’hair dusting, il parrucchiere utilizza delle micro-tecniche di taglio con le forbici per asportare solo le fibre danneggiate, senza tagliare il resto della chioma. Il risultato è quello di capelli che appaiono più sani e definiti, senza segni di taglio evidente. L’hair dusting consente di guadagnare fino a 2-3 centimetri di lunghezza rispetto a un normale taglio. È una tecnica molto precisa, che deve essere eseguita da mani esperte per ottenere il risultato sperato, ovvero capelli lucenti e con doppie punte ridotte in modo naturale.

Questo metodo offre numerosi vantaggi: in primo luogo, non si danneggia la cheratina dei capelli e per questo essi risulteranno forti e lucenti; inoltre, permette di prolungare significativamente l’intervallo tra i tagli, conservando la forma della chioma, soprattutto nel caso in cui non vogliate un cambio di look drastico. I capelli nel complesso appariranno più definiti e curati, con un effetto cosiddetto “polished”.

Sicuramente vale la pena affidarsi dei professionisti e provare l’hair dusting: i risultati che otterrete vi lasceranno certamente soddisfatte, e siamo sicuri che vorrete consigliare questa tecnica anche alle vostre amiche.