Credi ancora nell’amore? Il dettaglio nascosto in questa immagine ti rivela se hai il cuore spezzato

Sei disillusa e un po’ cinica, oppure sei una di quelle irriducibili romantiche che in fondo in fondo crede nell’amore? Scoprilo con il test.

Guarda con attenzione l’immagine che è riportata qui in basso e cerca di capire su quale dettaglio si posa il tuo sguardo. Non tutti notato le stesse cose e da quello che vedi prima dipende la tua concezione dell’amore.

Il test è fatto apposta per scoprire cosa si cela dietro alla percezione dell’illustrazione, il modo in cui la decodifichi rivela tanto di te.

Test, dimmi che cosa vedi nell’immagine e ti dirò se credi nell’amore

Cerca di dare all’illustrazione solo un’occhiata fugace se necessario. Quel che conta è non soffermarsi troppo per evitare di far entrare in gioco la razionalità. La ragione potrebbe spingerti non verso quello che vedi realmente a primo acchito, ma verso quello che vorresti sentirti dire riguardo all’amore. Scopri su quale dettaglio si focalizza il tuo sguardo, alla prima occhiata, e poi vai a leggere la definizione corrispondente.

Ti diamo un piccolo ma prezioso indizio: alcuni vedono due volti, altri vedono invece la silhouette di una ballerina che sta al centro dell’immagine.

Soluzione del test