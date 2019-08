I bambino prematuri di un ospedale americano sono stati vestiti come nel Mago di Oz in occasione dell’Ottantesimo anniversario del film.

Il West Penn Hospital di Pittsburgh in Pennsylvania ha voluto celebrare l’80° anniversario del celebre e iconico film: Il mago di Oz con un’iniziativa davvero particolare.

Bambini protagonisti del Mago di Oz

Occasionalmente in ospedale ci si veste in modo speciale per le vacanze, ma questa volta hanno voluto celebrare l’uscita del film, il 25 Agosto.

Stephanie Waite, a capo del reparto di comunicazione, commenta: “è una cosa divertente da fare che garantisce sorrisi sui volti. La reazione è stata incredibilmente positiva, le persone amano vedere questi adorabili piccoli in costume?”.

I genitori dei piccini erano coinvolti, hanno assistito al photoshoot in diretta e ne hanno adorato ogni minuto.

L’ospedale ha chiesto prima se ci fossero volontari e poi ha preso i primi 4 più veloci a rispondere.

“Diamo ai genitori i vestiti da portare a casa. Dorothy continuava a fare un movimento alla Cenerentola e perdeva le pantofole color rubino. Erano di diverse taglie più grandi e incredibilmente tenere. Siamo certi che ai genitori piacerà vedere i suoi piedino crescere dentro di esse.“

Le immagini curate dall’Allegheny Health Network sono diventate virali su Facebook, arrivando a migliaia di Like e condivisioni su una pagina che ora non è più disponibile.

“Il film compie 80 anni, ma rimane un classico, e per i nostri neonati e le loro famiglie non c’è poso come casa”.

In un messaggio sotto una foto si legge: “La nostra speranza per i nostri pazienti è che i sogni che osano sognare si avverino”.

