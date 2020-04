Un uomo di 42 anni abusa sessualmente di una bambina 9 anni per tre lunghi anni. L’aveva già fatto con sua figlia in precedenza.

I Carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 42 anno per uno dei reati più terribili, abuso sessuale su minore di 14 anni. La vicenda raccontata da vari quotidiani, come la Stampa, ha messo una serie di orrori che l’uomo ha fatto e che aveva anche fatto in passato.

Abusa di una bambina di 9 anni: arrestato un pedofilo

Il 42enne arrestato è stato incastrato dagli investigatori di Catania che hanno scoperto una galleria degli orrori. L’uomo viveva con la compagna e due dei tre figli della donna. La più piccola ha raccontato agli inquirenti quello che ha sopportato da quando aveva 9 anni, adesso ne ha 12 di anni: “Mi abbracciava forte”. Dagli abbracci, in poco tempo, si è passato ad altro di molto più intimo. Per tre lunghi anni, la piccola ha subito violenze da compagno della madre che la costringeva a toccarlo nelle parti intime mentre le diceva “così impari”. Per anni gli abusi sono andati avanti senza che nessuno sapesse niente. La portava con se in campagna con la scusa di andare a raccogliere la frutta, ma qui l’abusava. A volte le faceva vedere le immagini del suo telefonino in cui c’erano rapporti sessuali della madre, con lui o con altri uomini. Altre volte si faceva trovare nudo e la costringeva a toccarlo.

La piccola era già provata dalla separazione dei genitori e temeva anche l’uomo che l’abusava perché aveva una pistola. Un giorno, sopraffatta da tante emozioni, ha deciso di confidare tutto alla figlia del suo aguzzino che a sua volta ha confidato alla bambina di avere in passato subito dal padre le stesse turpi attenzioni. Come ricostruito dai pm, la bambina si è decisa a confidarsi con la propria madre e con la nonna. Le due donne invece di sporgere subito denuncia hanno solo rimproverato l’uomo che ha promesso di non farlo più.

Per la piccola l’incubo però non finisce qui ed è costretta ad allontanarsi dalla sua casa per andare a vivere con il fratello ed il padre naturale. Con la nuova compagna del padre e con la nonna paterna hanno deciso di sporgere denuncia facendo partire l’inchiesta. Dalla Procura di Catania è stata diffusa una nota: “L’attività di indagine compiuta a seguito della denuncia, in perfetta sinergia tra servizi sociali, carabinieri e autorità giudiziaria, ha consentito di consolidare il quadro probatorio a carico dell’indagato e di richiedere la misura cautelare concessa dal Gip”.

Purtroppo questa è solo una delle tante storie di abusi e di violenze che costante mente i bambini, maschi e femmine, subiscono da persone che la maggior parte delle volte conoscono bene e di cui si fidano. E’ importante che i bambini vengano ascoltati e cogliere qualsiasi segnale anche se può sembrare banale. Molto spesso non riesco ad aprirsi per paura o anche per vergogna. Ci sono delle associazioni il cui compito è quello di proteggere i minori contro i pedofili. Ad esempio c’è l’associazione Meter Onlus di Don Fortunato di Noto che si occupa della tutela dei minori ed è impegnata nella lotta alla pedofilia ed alla pedopornografia online. E’ una delle massime autorità nella prevenzione del disagio infantile e nella progettazione di interventi mirati ad un aiuto concreto alle vittime degli abusi sessuali.

Voi unimamme parlate con i vostri figli? Cosa ne pensate delle donne che non hanno sporto denuncia?

