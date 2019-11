Per i 71 anni del principe Carlo i figli hanno voluto fargli gli auguri atraverso i loro profili Instagram. C’è anche uno scatto del piccolo Archie Harrison

Il principe del Galles, Carlo è il figlio maggiore della regina Elisabetta II e di Filippo, duca di Edimburgo, il 14 novembre ha festeggiato il suo 71esimo compleanno. Su Instagram è stato celebrato dalla sua famiglia con delle foto e delle dediche. Lo scorso anno ha avuto in suo onore un concerto alla Royal Abert Hall, una cena solenne a Buckingham Palace, un francobollo celebrativo. Il 71esimo compleanno lo ha festeggiato lontano dalla royal family in quanto si trova in visita ufficiale in India. Con lui non c’è Camilla per un problema di salute che l’ha costretta ad annullare tutti gli impegni pubblici.

Gli auguri al principe carlo: i nipoti ed i figli gli rendono omaggio per il suo 71esimo compleanno

Il principe Carlo è l’erede al trono più longevo e quando salirà al trono sarà il re più anziano mai avuto dal Regno Unito. Da una sua recente biografia è emerso che sia un nonno affettuoso, che adora i suoi nipoti e vorrebbe più tempo da poter passare con loro. Ed è proprio l’ultimo arrivato nella famiglia reale, Archie Harrison, il figlio di Harry e Meghan Markle, ad essere stato il protagonista per gli auguri al nonno di quest’anno. L’anno scorso il grande protagonista degli scatti di famiglia era Baby Louis di Cambridge, figlio di William e Kate Middleton.

Sul profilo Instagram ufficiale dei duca del Sussex, Harry e Meghan, c’è uno scatto inedito dell’ultimo arrivato in famiglia. La foto inedita del piccolo Archie Harrison è del giorno del suo battesimo che si è svolto in modo molto privato a luglio 2019,. Nella foto sono ritratti Harry, il papà Carlo e il royal baby vestito a festa, una foto molto intima e tenera. Non da meno la didascalia che accompagna la foto: “Happy birthday to His Royal Highness The Prince of Wales – Sir, Pa, Grandpa!“.

Harry è solito chiamare il padre con il diminutivo “Pa”, un appellativo che viene però usato solo in privato. Secondo i tabloid britannici questo gesto dimostrerebbe che i rapporti in famiglia non siano così disastrosi come tutti credevano quando si è sparsa la voce che I duchi del Sussex ed il piccolo Archie non festeggeranno il Natale con la famiglia reale, ma lo poterebbero passare in America, come riportato anche da Cosmopolitan.

A fare gli auguri al principe Carlo anche Kate Middleton e il principe William, anche loro su Instagram. Le foto scelte dai duca di Cambridge sono quelle ufficiali per il settantesimo compleanno del principe Carlo, uno con il principino Louis, una in solitaria con William e una foto di famiglia con i fratelli Windsor.

Sempre via Instagram sono arrivati gli auguri a Carlo da parte del fratello Andrea, duca di York, che ha pubblicato una foto del 1960 che li ritrae insieme bambini.

Il principe Carlo è molto attivo sul fronte ambientalista ed della lotta ai cambiamenti climatici. Il giorno del suo compleanno era in India dove ha visitato il Dipartimento meteorologico ed ha incontrato i vincitori del premio dedicato all’energia greenle cui innovazioni puntano a ridurre l’inquinamento e la congestione sulle strade indiane. Da quando il padre Filippo, 98 anni, si è ritirato dalla vita pubblica, compare spesso al fianco della Regina e, anche nelle occasioni ufficiali non manca di perorare la causa ambientalista. Una passione che è riuscito a trasmettere anche ad i figli.

Voi unimamme avevate visto la nuova foto del picco Archie?