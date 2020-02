Un bambino di 9 anni aiuta il gemello autistico e la sua famiglia vendendo disegni che lui stesso fa. La famiglia è molto povera e lavora solo la madre.

Questa che stiamo raccontando è una bellissima storia di amore tra de fratelli, gemelli. Uno dei due gemelli e molto creativo e questa sua dote l’ha usata per aiutare il fratello che è autistico.

Bambino di 9 anni aiuta il gemello autistico: vende i suoi disegni

Thiago ha 9 anni e disegna a mano ritratti di persone ed anche celebrità del suo Paese che vede in TV. I disegni li vende per aiutare suo fratello gemello, Arthur, che è autistico, come lui stesso ha dichiarato a Razoes para acreditar, un giornale locale: “Ho imparato da due amici, ma sto ancora imparando. Voglio aiutare il mio fratellino, che è autistico, ed aiutare mia madre a costruire una casa e mia nonna a sistemarsi i denti”.

Il fratello di Thiago, Arthur, quando aveva otto mesi ha avuto un problema respiratorio ed ha trascorso cinque mesi in terapia intensiva. In quei mesi, però, il team medico non è stato in grado di stabilire una diagnosi, come ha dichiarato la madre, Camila Nascimento: “È stato ricoverato in ospedale per 5 mesi direttamente in terapia intensiva assumendo molti farmaci, compresi quelli sbagliati, perché non sono stati in grado di scoprire cosa avesse. Dopo un mese di ricovero, è andato a fare una TAC e ha scoperto la causa: una vena che è nata nel posto sbagliato, una malformazione”.

LEGGI ANCHE > BAMBINO AUTISTICO VA ALL’UNIVERSITA’: UN PICCOLO GENIO | VIDEO | FOTO

Con la diagnosi, Arthur ha subito due interventi chirurgici, trascorrendo altri mesi intubati. Quando il bambino ha compiuto 5 anni gli è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico (ASD). Oggi, a 9 anni, usa ancora i pannolini, il biberon e deve seguire una dieta molto rigida.

Thiago anche se ha solo 9 anni si è accorto delle difficoltà di so fratello e della sua famiglia ed ha deciso di fare qualcosa per rendersi utile, anche a livello economico: “Non è molto, ma viene dal cuore“.

La mamma dei bambini è stata abbandonata dal padre dei figli quando era ancora incinta. Ad oggi vive con sua madre, il fidanzato ed un’altra figlia in una casa a Santa Luzia (MG), nella regione metropolitana di Belo Horizonte, Brasile.

Lavora come badante ed attualmente è l’unica fonte di reddito della sua famiglia: “Mi prendo cura di una donna anziana, quindi a volte lavoro molto, a volte viaggio per avere un po’ di soldi extra per pagare l’affitto, pagare per la scuola e, soprattutto, il cibo di Arthur. Il suo cibo è molto costoso”.

La nonna dei gemelli cerca di aiutare come vendendo spuntini. La loro situazione è molto difficile, la nonna vuole cercare di trovare il padre dei bambini per chiedere un aiuto: “Volevo trovare il padre dei ragazzi per chiedere aiuto, perché è molto difficile per me e mia figlia provvedere alle esigenze dei bambini”.

Voi unimamme cosa ne pensate della generosità del piccolo Thiago? Una bella storia di amore tra due fratelli.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.