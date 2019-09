Il racconto agghiacciante di una mamma a cui sono stati sottratti i figli.

Unimamme, oggi dobbiamo raccontarvi la drammatica storia di una mamma a cui sono stati sottratti i figli dagli assistenti sociali.

La donna ha narrato la sua vicenda a Mattino 5.

Mamma non vede più i suoi figli

Ecco che cosa ha detto a un inviato, Paolo Capresi, della trasmissione che va in onda su Canale 5.

Quando la mamma in questione, che vediamo incappucciata e con la voce modificata per non svelarne l’identità, si è lasciata con il suo compagno le hanno fatto una falsa relazione.

“La psicologa ha scritto che avevo tentato il suicidio per dieci volte, che avevo cambiato casa 15 volte, tutte cose false e dopo questa relazione sono andati a prendere mio figlio a scuola, io da quel giorno non lo rivedrò mai più se non per incontri protetti. Da 5 anni.”

Il giornalista le chiede quanto le manchino i suoi figli e la mamma risponde: “da impazzire.Siamo rimasti tutti e due superscioccati. La cosa che vorrei di più nella mia vita sono i miei figli.”

Dopo un certo periodo la mamma trova un nuovo compagno e rimane incinta, ma a un certo punto l’uomo l’ha buttata fuori di casa.

Dal momento che l’aveva denunciato per maltrattamenti viene portata in una struttura protetta.

“Lì inizio a ravvisare abusi sui minori, lo dico alla capa della struttura, denuncio la situazione e dopo una settimana e mezza mi strappano mia figlia di 2 anni con la motivazione di pregiudizio perché la allattavo, mentre è la normalità allattare i figli”.

“Non vedo più i miei figli perché la mia piccola aveva 2 anni e quando me l’hanno portata via, al primo incontro protetto la bambina urlava disperatamente mi si attaccava ai vestiti e mi diceva: “mamma mia, mamma mia” e allora io ho detto: “sparo a tutti”. Hanno detto che ero pericolosa e non me l’hanno più fatta rivedere”.

Unimamme, avete letto questa straziante testimonianza a Mattino 5? Cosa ne pensate di questo caso?