Il principe William ha fatto un annuncio molto importante per la salvaguardia del Pianeta. Un progetto che durerà 10 anni.

Negli ultimi anni si è sempre alla ricerca di progetti che possano essere d’aiuto per la salvaguardia del Pianeta. Molti scienziati, ricercatori ed anche alcuni politici sono impegnati nella lotta contro l’inquinamento ambientale. Sono già state messe in atto diverse iniziative ed alla vigilia del Capodanno 2020 anche Kensington Palace ha annunciato di voler far partire un progetto decennale per trovare 50 idee salva Pianeta. Il progetto coinvolgerà attivisti, esperti di buisness, economisti e scienziati.

L’annuncio del Principe William: “Abbiamo dieci anni per salvare il Pianeta”

Il Duca di Cambridge, attraverso il suo profilo Istagram ufficiale, che condivide con la moglie Kate, ha fatto un annuncio molto importate. Si tratta di un impegno attivo da parte di Kensington Palace a favore dell’ambiente e del Pianeta. L’annuncio è stato fatto o martedì 31 dicembre, come riportato anche da Vanity Fair. L’iniziativa si chiama “Earthshot” e si tratta di un premio riservato a chi proporrà idee e iniziative valide per la salvaguardia del Pianeta. Il progetto durerà 10 anni ed alla fine del 2030 ci saranno 5 vincitori con idee fattibili e si avranno 50 progetti seri ed attuabili.

L’annuncio è stato accompagnato da una foto di William scattata da Kate durante il loro viaggio in Pakistan e da una didascalia: “La Terra è a un punto di svolta e dobbiamo affrontare una scelta netta: o continuiamo così come siamo e danneggiamo irreparabilmente il nostro pianeta, o ricordiamo il nostro potere unico come esseri umani, e la nostra continua abilità nel guidare, innovare e risolvere i problemi”. William ha poi scritto: “Ricordiamo le meraviglie che hanno ispirato le civiltà che abbiamo costruito, la tecnologia salvavita che abbiamo creato, il fatto di aver mandato l’uomo sulla luna. Le persone possono fare grandi cose. E i prossimi 10 anni ci presentano una delle nostre più grandi sfide: un decennio di cambiamenti per riparare la Terra”.

Sarebbe da circa un anno che il Duca sta lavorando al progetto ed avrebbe anche il sostegno del principe Carlo che da sempre è attento alle problematiche ambientali. Inoltre anche il nonno di William, Filippo di Edimburgo, ex Presidente del World Wildlife Fund. Per realizzarlo, sono state coinvolte più di 60 organizzazioni e sentiti molti esperti in materia, una coalizione di scienziati, economisti, attivisti, governanti ed esperti di business, per far sì che i premi vadano ai progetti migliori, la prima assegnazione sarà nel 2021.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo annuncio? Cosa ne pensate dell’iniziativa?

