Una ragazza ha postato il suo secondo aborto su Tik Tok, ma agli utenti non è piaciuto il suo atteggiamento e la decisione di condividerlo.

Ora è stato cancellato, ma su Tik Tok, nota App molto in voga tra i giovani e giovanissimi, è comparso il filmato di una ragazza che sta per sottoporsi a un aborto per la seconda volta.

Video di aborto postato su Tik Tok

Nel filmato si vede una ragazza che si veste davanti allo specchio mentre la sua amica tiene in mano un test di gravidanza risultato positivo. Il video suggerisce che questo sia il secondo aborto, mentre come sottofondo si sente la canzone remix di It Will Rain di Bruno Mars. Pare che la giovane si asciughi gli occhi suggerendo quindi che potrebbe aver pianto dopo aver saputo le novità circa la gravidanza. L’amica le chiede: “come ti senti Ashley?” La giovane si tocca la pancia e poi dopo uno stacco la vediamo da Planned Parenthood, a Pasadena, in California. Le riprese riprendono all’interno della struttura “umore da secondo aborto” si legge nella didascalia.

Alla fine si vede Ashley che siede sul lettino, ma non sappiamo con certezza se abbia davvero effettuato l’aborto o no. A postare il filmato su Twitter è stata Lile Rose, presidente del gruppo Live Action, successivamente però il filmato è stato rimosso per violazione delle regole. “Twitter ha bloccato il mio account finché non avrò rimosso il video della ragazza che scherza e filma il suo aborto” ha scritto successivamente la donna. Sempre la Rose ha informato che Tik Tok ha rimosso il filmato “preghiamo per lei e il lavoro “pro choice” di lavaggio del cervello che deumanizza e uccide bambini innocenti” . Questa la posizione della Rose. Un utente ha ribattuto: “ mentre il video è odioso, i diritti della mamma vengono prima di quelli del feto. Pro choice non vuol dire fare lavaggio del cervello, è dare a qualcuno i diritti fondamentali la libertà, la libertà di prendere le proprie decisioni sulla propria vita”. Unimamme, cosa ne pensate di quanto avvenuto e raccontato sul Daily Mail?

