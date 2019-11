Emma Claere Mertens era una bambina di 8 anni malata di cancro, purtroppo è morta domenica 17 novembre.

Emma Claere Mertens era una piccola di 8 anni che ha catturato il cuore di migliaia di persone con la sua commovente storia. La piccola, grande amante dei cani, aveva un tumore al cervello e purtroppo non ce l’ha fatta.

Bambina con tumore muore: la sua storia

Migliaia di persone in tutto il mondo sono state toccate dalla commovente vicenda di questa piccola: Emma Merterns. Emma aveva 8 anni e da tempo combatteva contro un glioma pontino diffuso, un forma rara e inoperabile di tumore al cervello. Questa bambina adorava i cani e così qualcuno aveva lanciato un appello, sui social network, chiedendo a chiunque di inviare foto dei loro simpatici cagnolini, in modo da far sentire affetto e sostegno a Emma tramite i suoi animali preferiti. La risposta è stata enorme e la piccolina ha iniziato a ricevere centinaia di migliaia di foto via lettera, ma anche sui social e via mail. Alla fine la famiglia di Emma riceveva così tante foto di cani da dover istituire un recapito specifico per queste immagini e anche una casella mail solo per i quattrozampe. Geoff, il padre di Emma, diceva di essere fortunato a possedere un furgone quando andava a ritirare la posta. Il post che ha originato la valanga di immagini è stato scritto da uno sconosciuto, probabilmente un amico di un loro amico. “Senza che lo sapessimo un nostro amico aveva una dozzina di amici che inviavano foto e ad un certo punto la cosa è decollata. Non ho idea di chi abbia condiviso quel post che è stato condiviso più volte“ aveva riferito il padre di Emma. Ecco che cosa c’era scritto:

“Lettere a Emma – Attenzione genitori di cani: Emma Martens è una bambina di 7 anni con un cancro in fase terminale e desidera conforto tramite lettere con foto di cani. Se siete interessati potete aiutare inviando una lettera da parte del vostro cane. Questa include una lettera scritta o una e mail con foto o video allegati.”

Prima di ammalarsi Emma era una una bambina molto atletica che praticava tanti sport, purtroppo la malattia l’aveva debilitata molto ma le foto la rianimavano “dovreste vedere il suo sorriso, lei è una grande fan dei cani grandi, ma le piacciono molto le foto di cani buffi o carini” raccontava qualche mese fa il padre. Nel marzo scorso, alla fine della radioterapia la piccola ha ricevuto un fantastico regalo: 45 agenti dei k9, il reparto cinofilo della polizia, si sono schierati nella strada davanti alla sua abitazione, ciascuno con il suo cane poliziotto. Come accennavamo, purtroppo questa bambina è morta domenica scorsa, l’ha annunciato il suo papà sulla pagina Facebook Team Emma Emmalovesdogs7. “Emma Claere Mertens si è spenta tra le braccia di sua mamma e le mie. Ha combattuto con tutte le sue forze, ma era tempo di tornare a casa e lasciarsi alle spalle il dolore. Nelle sue ultime ore, le abbiamo raccontato quante persone la adoravano e che era il momento giusto per andare. Ci mancherà moltissimo. Al posto di regali e fiori, vi chiediamo di mantenere viva la memoria di Emma sostenendo la sua fondazione su www.emmalovesdogs.org. Durante tutta questa battaglia, Emma voleva solo diffondere gentilezza e aiutare gli animali. Abbiamo in programma di trasmettere in streaming il servizio di Emma sulla sua pagina Facebook in modo che tutti coloro che hanno mostrato il suo amore negli ultimi 10 mesi possano partecipare indipendentemente da dove vivono nel mondo. Vi amiamo tutti!”. Unimamme, avete qualche riflessione da aggiungere riguardo a questa vicenda e all’amore di questa bimba per i cani?