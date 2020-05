Adele super magra: le polemiche sulle immagini della cantante Adele. A sua difesa parla il suo ex personal trainer, Pete Geramico.

Unimamme, l’accesissimo dibattito sul drastico cambiamento fisico di Adele continua a infiammare il web. Il giorno del suo compleanno, la nota cantante britannica ha postato una foto in cui appare molto dimagrita, sorridente, Adele ha annunciato così il suo cambiamento, già in atto da tempo. Non tutti però hanno accolto con calore questo cambiamento. La pluripremiata cantante è stata oggetto di body shaming.

LEGGI ANCHE > “SONO GRASSA, ADDIO”: LE ULTIME PAROLE DI BEATRICE, MORTA SUICIDA A 15 ANNI

Adele bersaglio di body shaming: il motivo dietro la sua nuova immagine “magra”

Qualche giorno fa, in occasione del suo 32à compleanno Adele Laurie Blue Adkins ha pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram il seguente messaggio: “grazie per l’amore che mi avete fatto arrivare. Spero che siate tutti sani e al sicuro in questo periodo folle. Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e o lavoratori che ci tengono al sicuro mentre rischiano la loro vita!Siete veramente i nostri angeli”. Nell’aprile del 2019 Adele ha divorziato dal marito da cui ha avuto il figlio Angelo.

Dopo il divorzio Adele si era dedicata a se stessa, ai viaggi, ma anche alla salute. A Capodanno aveva postato una foto in cui già mostrava di aver perso numerosi chili. Qualche giorno fa, infine, per il suo compleanno, Adele si è mostrata in foto, lasciando tutti a bocca aperta. Purtroppo, come dicevamo, non tutti hanno accolto bene la sua nuova figura e, in breve, la stella del canto si è trovata sotto attacco da cui le vuole fare body shaming a tutti i costi. Il body shaming è l’atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico. Su questo tema è intervenuto il suo ex personal trainer Pete Geracimo, che l’ha aiutata a raggiungere il suo peso attuale. Ecco che cosa ha scritto sempre su Instagram. “Come ex personal trainer di Adele a Londra, è scoraggiante leggere commenti negativi e accuse fobiche che mettono in dubbio la genuinità della sua incredibile perdita di peso. Adele non ha mai preteso di essere diversa da quella che è”.

Dalle parole di Geracimo traspare l’ammirazione per gli sforzi di Adele e l’indignazione per le critiche nei suoi confronti. “Nella mia esperienza personale di lavoro con lei l’ho vista attraversare molti alti e bassi, ha sempre marciato al ritmo del suo tamburo alle sue condizioni. Non ha mai minato il suo talento divino in alcun modo. Ha lasciato parlare la sua meravigliosa voce, o devo dire cantare! Non ha mai fatto finta di essere qualcosa che non era. Quello che hai visto è quello che hai ottenuto. E ce ne siamo innamorati tutti. Quando io e Adele abbiamo iniziato il nostro viaggio insieme, l’obiettivo non è mai stato il dover diventare super magra. Si trattava invece di raggiungere uno stato di salute e benessere. Soprattutto dopo la gravidanza e l’intervento chirurgico che ha subito. Quando è uscito l’album 25 e ha annunciato il tour, abbiamo dovuto prepararci per un programma estenuante di 13 mesi. In quel periodo ha cominciato ad allenarsi e a fare scelte alimentari migliori. Di conseguenza, ha perso notevolmente peso e la gente l’ha notato. La sua trasformazione fisica è rimbalzata su ogni media e l‘attenzione che ha generato è stata strabiliante. Con il cambiamento è naturale acquisire un nuovo senso di sé e voler essere la versione migliore di se stessi. Alimentazione corretta e allenamenti hanno fatto il resto: “Non potrei essere più orgoglioso e felice per lei.Questa metamorfosi non è per vendere album, per pubblicità o per essere un modello per gli altri: è solo per se stessa e per Angelo.”

LEGGI ANCHE > VITTIMA DEI BULLA DA PICCOLA SI è PRESA UNA BELLA RIVINCITA |FOTO

E infine conclude così: ““La mia speranza è che le persone apprezzino il duro lavoro che Adele ha fatto per migliorare se stessa solo per il suo bene e per quello della famiglia. Non ha perso peso per far sentire gli altri ‘sbagliati’. Questa trasformazione personale non ha nulla a che fare con te o con me: ha a che fare solo con Adele e con la sua vita. Non è cambiata dall’Adele con la quale siamo cresciuti e che abbiamo amato”.

Unimamme, cosa ne pensate di queste parole? Noi non troviamo nulla di male o sbagliato nel cambiamento di Adele, una cantante che si è sempre mostrata sincera con il suo pubblico.

leggi anche > “MI CHIAMAVANO CICCIABOMBA CANNONIERE” IL DISCORSO DEL DEPUTATO FILIPPO SENSI COMMUOVE | VIDEO

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.