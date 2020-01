A Los Angeles un aereo, per problemi tecnici, scarica una parte del carburante su scuole in una zona abitata. Diversi i feriti anche tra i bambini.

Un aereo per problemi meccanici ha dovuto scaricare gran parte del suo carburante su di una zona abitata di Los Angeles. Sarebbero almeno 40 le persone rimaste ferite, tra i quali anche tanti bambini che in quel momento si trovavano a scuola. Hanno sofferto sopratutto di forti forme di irritazione agli occhi.

Aereo scarica carburante su scuola: i bambini pensavano che fosse pioggia

Poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Los Angeles, il volo Delta 89 ha avuto in problema meccanico ed il pilota è stato costretto a far rientrare l’aereo. Mentre stava ritornando in aeroporto, l’aereo ha scaricato del carburante in una zona abitata dove c’erano anche delle scuole elementari e superiori. Come riferito dal New York Times, c’erano anche alcuni bambini di una scuola che in quel momento erano all’aperto mentre giocavano nel parco giochi. Sia gli studenti e sia il personale scolastico, in seguito al lancio di carburante, ha lamentato lievi irritazioni cutanee e problemi respiratori.

L’aereo, un Boeing 777-200, era decollato da L.A. alle 11:32 ed era diretto a Shanghai, ma è tornato sulla pista di decollo dopo 15 minuti, come ha dichiarato Heath Montgomery, portavoce dell’aeroporto. I passeggeri che erano presenti sul volo, circa 150, stanno bene e non risulta nessun ferito. Gli abitanti della zona dove l’aereo ha scaricato il carburante sono abituati a sentirli passare sopra le loro case, ma quel giorno un rumore li ha datti preoccupare, come ha dichiarato una donna di 24 anni, Fatima Goumghar: “So che rumore fanno gli aeroplani, ma questo faceva un rumore molto strano”. Per questo si è recata all’esterno ed ha visto delle scie bianche provenienti dalle ali dell’aereo, che ora crede che fosse il carburante per jet che stava scaricando. La signora Goumghar ha anche avuto modo di registrare un video del percorso basso dell’aereo e lo ha pubblicato su Twitter.

La Federal Aviation Administration ha detto che gli aerei avrebbero dovuto rilasciare carburante su “aree non abitate designate, in genere ad altitudini più elevate, in modo che il carburante atomizzi e si disperda prima che raggiunga il suolo“. L’agenzia ha dichiarato che sta indagando sulla vicenda. Adrian Gee, la portavoce di Delta, ha dichiarato che il volo ha lasciato cadere il carburante “per raggiungere un peso sicuro per effettuare in sicurezza l’atterraggio“. Inoltre “condivide le preoccupazioni in merito alle lesioni minori riportate ad adulti e dai bambini”.

Gli aerei di linea al loro decollo hanno molto carburante e pesano di più del peso che dovrebbero avere al momento dell’atterraggio. Di solito consumano abbastanza carburante lungo il tragitto per essere ben al di sotto della soglia massima quando atterrano. Tuttavia, se un volo viene interrotto poco dopo il decollo, l’aereo potrebbe essere ancora in sovrappeso e quindi non poter atterrare in sicurezza. In queste situazioni il pilota può anche decidere di girare per “bruciare carburante”, ma in caso di emergenza potrebbe non esserci tempo. Possono atterrare in sovrappeso, il che rischia di danneggiare l’aeromobile. Oppure possono scaricare il combustibile in volo, generalmente spruzzandolo attraverso gli ugelli sulle ali dell’aereo. Il carburante a reazione, simile al cherosene, vaporizzerà mentre cade nell’aria.

Nella contea di Los Angeles, i soccorritori hanno curato 31 pazienti, tra cui 20 bambini, presso la Park Avenue Elementary School di Cudahy, California. In più altri sei pazienti alla Tweedy Elementary School di South Gate e sei pazienti presso la scuola elementare di San Gabriel Avenue a South Gate. Un solo paziente presso la Graham Elementary di Florence-Graham. Nella città di Los Angeles, gli operatori sanitari hanno curato 16 persone alla 93rd Street Elementary School e David Starr Jordan High High, hanno riferito i vigili del fuoco.

Un bambino di 11 anni che era a giocare nel giardino della scuola, Josue Borgus ha dichiarato: “Siamo usciti e stavamo giocando ed abbiamo visto l’aereo, ma abbiamo pensato che fosse pioggia, ma quando abbiamo capito che stava perdendo benzina ci siamo messi a correre. Siamo andati all’auditorium e ci hanno informato di quello che stava succedendo. Siamo tornati in classe. Siamo rimasti per un’ora e poi siamo tornati a casa”. Poi ha continuato a raccontare: “Sì, aveva un cattivo odore, non era acqua. Il mio amico ha detto che pioveva, ma non ho visto nuvole”.

Anche Miguel Cervantes un altro bambino ha raccontato di quei momenti: “Ho visto un aereo e ho pensato che uscisse fumo. Poi quando si è avvicinato, ho saputo che era gas perché un poco è caduto anche su di me”. In meno di un’ora, i genitori furono avvisati per riportare i figli a casa. La mamma di Miguel, Ana Cervantes, è rimasta scioccata dalla notizia, così come molti altri genitori di studenti al Park Avenue Elementary.

Fortunatamente, però, ha detto che suo figlio sembra stare bene: “Solo una piccola quantità è atterrato sui vestiti di mio figlio e sulle sue braccia, ma lo abbiamo lavato con sapone e abbiamo cambiato i suoi vestiti e sembra che stia bene”, ha detto al Los Angeles Times. Freddie Contreras, un altro genitore che vive vicino alla scuola, è anche preoccupato per le tossine che sono state scaricate dall’aereo. Anche lui in un primo momento ha pensato che fosse pioggia, ma quando si è recato all’aperto ha sentito il forte odore tipico della benzina, la sua macchina era ricoperta di carburante al punto che ha persino paura di guidarla, per paura di scatenare un’esplosione. Suo figlio, che frequenta Park Avenue Elementary, era al sicuro, ma sua sorella che vive nelle vicinanze ha avuto mal di testa respirando il gas.

