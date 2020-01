La showgirl Aida Yespica parla del suo rapporto col figlio Aaron che vive in America con il padre Matteo Ferrari.

Unimamme, oggi vi parliamo della showgirl Aida Yespica e del suo suo rapporto col figlio Aaron che vive in America con il padre, l’ex calciatore, Matteo Ferrari. La soubrette ha deciso di parlarne a Rivelo, il programma di Real Time che va in onda questa sera, giovedì 9 gennaio, alle 21.10.

Aida Yespica: il suo legame con il figlio Aaron

La Yespica sente molto la lontananza del figlio. “Io e mio figlio non viviamo più assieme; ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’. Lui ora vive in America.. Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio...“ La vip ha anche altri problemi burocratici. “Il mio passaporto è scaduto. Attualmente è difficile avere un passaporto per via dei problemi che il Venezuela sta vivendo. Oggi non posso partire per gli Stati Uniti e raggiungere mio figlio, mi viene da piangere… Aron mi chiama e mi dice ‘Vieni? Ci sarai al mio compleanno?’ ed io devo sempre rispondere ‘sto aspettando questo passaporto’. Questo momento lo sto vivendo molto male mi sento impotente“.

Aida Yespica spiega perché suo figlio non vive con lei.

“Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio nel corso degli anni mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone… ho subito delle truffe… Ho dovuto lasciarlo a suo padre perché era l’unica persona di cui mi fidavo”. Unimamme, voi cosa ne pensate delle ammissioni della Yespica riportate su Today?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.