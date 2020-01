L’appello della mamma di una ragazza vittima dello scontro tra 2 auto in cui ci sono stati dei feriti e un morto: si cerca il medico che ha salvato la giovane.

Il 23 dicembre è capitato un brutto incidente sulla statale 51, nei pressi di Carbonin, tra le province di Belluno e Bolzano, nel tratto che porta a Cma Banche.

Un medico sconosciuto aiuta una ragazza salvandole la vita: l’appello della mamma

A causa di un sorpasso azzardato due auto si sono scontrate con tragici esiti. Un’84enne di Mestre, Loredana Sgaggiante, purtroppo ha perso la vita, mentre altre 2 persone sono rimaste ferite. Tra di loro c’era anche Sofia Morellato Mondin, una ragazza 19enne di Susegana, che sedeva nel posto del passeggero dell’auto colpita. Nell’impatto la giovane è stata sbalzata fuori dalla vettura finendo contro il muro di contenimento del terrapieno. Un automobilista di passaggio, un medico, si è fermato a soccorrere la giovane.

Così la mamma di Sara ha deciso di lanciare un appello, su Facebook, per rintracciare l’uomo che ha contribuito a salvare sua figlia. Ecco che cosa ha scritto su Facebook Laura Morellato:

“Grazie a questo medico che il 23 dicembre ha soccorso Sofia Morellato mondin prestandole il primo soccorso a seguito dell’ incidente avvenuto a Dobbiaco sulla strada per Cortina. Se qualcuno sa chi è, lo vorremmo ringraziare di persona. Grazie.”

Insieme al post c’era anche una foto dell’uomo. La donna vuole mettersi in contatto con l’uomo per poterlo ringraziare. “Si è fermato a prestare aiuto ai feriti prima dell’arrivo della Croce bianca, dei vigili del fuoco di Dobbiaco e dei carabinieri. Un vero miracolo per Sofia e per Alex. Quel medico però, dopo l’arrivo dei soccorsi che sono stati comunque immediati, ha proseguito il suo viaggio. Da quel giorno noi stiamo cercando quell’uomo che si è preoccupato di salvare delle vite. Se qualcuno sa chi è ci contatti via Facebook».

Sofia e il suo amico Alex, che era al volante, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Bolzano, a causa delle ferite. Il padre di Sofia ha commentato: “Alex aveva una vertebra scheggiata ed è stato dimesso quello stesso giorno dopo essere stato sottoposto alle cure del caso. Sofia invece è stata sottoposta a un intervento chirurgico perfettamente riuscito”. La giovane è riuscita a cavarsela con una prognosi di circa 30 giorni. Se quel medico sconosciuto non si fosse fermato, forse le conseguenze per la ragazza sarebbero state peggiori.

