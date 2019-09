La cantante Alanis Morissette da poco diventata mamma per la terza volta parla della sua famiglia e pubblica una foto.

Unimamme, forse ricorderete che la nota cantante Alanis Morissette, idolo della nostra adolescenza, di recente, è diventata mamma per la 3 volta.

Alanis Morissette: la sua nuova foto di famiglia

Nella foto che ha postato sul suo account Instagram si vede tutta la sua famiglia al completo. Oltre alla cantante vediamo il marito: Mario “Souleye” Treadway e i 3 figli: Ever Imre, nato nel 2010, Onix Solace, l’unica figlia femmina nata nel 2016 e lultimo, Winter, nato il 13 agosto di quest’anno.

La cantante ha scritto soltanto: mattine come commento alla foto in cui allatta il più piccolo. L’hashtag usato è: exhaustedbliss che vuol dire esausta felicità. Nel corso di un’intervista con Self Alanis ha dichiarato: “volevo avere tre figli con tutta me stessa. Ma ho sofferto di alcuni aborti spontanei che hanno provocato in me dolore e paura, quindi pensavo non fosse più possibile. Ho pregato per questa nuova gravidanza, l’ho davvero inseguita».

Lei stessa ha appreso molte cose tra varie analisi e monitoraggi. “Ho imparato tantissime cose sul mio corpo. Volevo sempre risposte precise dai ginecologi, mi chiedevano se avessi un background medico».

Il 23 marzo scorso la cantante ha mostrato a tutti il suo pancino. In precedenza Alanis aveva sofferto di depressione post partum.

“Ti svegli e ti senti come coperto da una montagna di catrame, non riesci a fare niente” aveva detto Alanis un anno fa.

Unimamme, rendiamo merito ad Alanis Morrisette di aver usato i social e la sua popolarità per parlare di temi importanti e di cui spesso di tace, come l’aborto spontaneo e la depressione post partum.

mornings. #exhaustedbliss



Vi piace la sua ultima foto di famiglia? Cosa ne pensate del suo ultimo messaggio?