Alec Baldwin e Hilaria, sua moglie, sono in attesa del loro quinto figlio. La coppia, di recente aveva dovuto affrontare un aborto spontaneo.

L’attore Alec Baldwin e la blogger e istruttrice di yoga Hilaria annunciano l’arrivo del loro quinto pargolo. La coppia, solo alcuni mesi fa, aveva perso una figlia al quarto mese di gestazione.

Famiglia Baldwin: un nuovo arrivo

Hilaria aveva dato il precedente triste annuncio con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Ora ha fatto lo stesso pubblicando una clip con un lieto annuncio: lei e il marito Alec sono in dolce attesa di un altro tenero frugoletto. “Lascio che parli il bambino. Non trovo le parole per esprimere come mi faccia sentire questo suono. Ho appena avuto la grande notizia che tutto procede bene e il piccolo è in salute. Volevo soltanto condividerlo con tutti voi». Hilaria ha 26 anni in meno del marito che, oltre 4 figli con lei e, tra un po’ 5, ha anche un’altra figlia già grande: Ireland, avuta con Kim Basinger. Con Hilaria, invece ha avuto: Carmen, di 7 anni, Rafael di 4, Leonardo di 3 e il piccolo Romeo di 1. Prima di Natale, durante una serata di gala organizzata dal Museo di Storia Naturale di New York, l’attore aveva commentato: “È stato un momento difficile, ma siamo uniti e ci supportiamo a vicenda. Vogliamo avere un altro figlio, ma non sappiamo quando”.

Purtroppo Hilaria, nel 2019, ha dovuto affrontare 2 aborti spontanei, uno in primavera e l’altro in autunno. Nel caso dell’ultimo aveva detto: “Scoprire dall’ecografia del quarto mese che la nostra bambina non c’era più, mi ha devastato. Stavolta non me lo aspettavo, è stato uno shock. Io e Alec siamo comunque grati di avere quattro figli in salute e riproveremo a dare una sorellina a Carmen”. Unimamme, vi rallegrate anche voi per questo lieto annuncio?

