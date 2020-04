L’attore Alessio Boni è diventato papà da poche settimane, in un tenero filmato ha voluto condividere i suoi primi momenti da genitore.

La compagna di Alessandro Boni ha dato alla luce il loro piccolo Lorenzo qualche settimana fa, ora il noto attore nostrano e la fidanzata si stanno godendo il loro bambino.

l’ATTORE ALESSIO BONI CANTA CON IL FIGLIO NEONATO

Lorenzo Boni è un attore che ci tiene alla sua privacy, ma per una volta ha deciso di fare uno strappo alla regola in occasione dell’appuntamento quotidiano poesie in quarantena. A partire dall’inizio dell’isolamento l’attore ha condiviso questi momenti di lettura con tutti i suoi followers. Nel giorno di Pasqua si è aggiunto uno spettatore in più: il piccolo Lorenzo. Boni ha deciso di cantare Imagine, la nota canzone di John Lennon. Il filmato in cui canta tenendo in braccio il suo piccino è diventato virale, ha ricevuto più di 52 mila visualizzazioni. Ecco che cosa ha scritto come frase di accompagnamento al filmato: “questa è la mia poesia di oggi per una buona resurrezione (in tutti i sensi) Da “Imagine” di John Lennon“. Boni ha 71 mila followers , come accennavamo, il suo filmato ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.

Imagine risale al 1971 ed è forse la canzone più rappresentativa del noto cantante. Si tratta di un brano immortale che, ancora oggi, trasmette la speranza in questo momento difficile a livello planetario. Unimamme, voi cosa ne pensate? Ha fatto bene Boni a cantare questo brano con in braccio il figlio neonato?

