Un ragazzino di 16 anni è diventato Alfiere della Repubblica dopo aver inventato, nell’ambito di un progetto scolastico, un gelato per malati del morbo di Crohn come lui.

Diego Costi è un 16enne che ha creato un gelato che anche i malati del morbo di Crohn possono gustare, per questo gli è stato dato il titolo di Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella.

Un adolescente riceve un’onoreficenza importante

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito recentemente 25 attestati d’onore di Alfiere della Repubblia. Tra di loro c’era anche un adolescente che ha compiuto da poco 16 anni: Diego Costi. Durante il mese di luglio, durante uno stage all’interno di una gelateria per un progetto scolastico, il ragazzo è stato ricoverato e poi operato presso l’ospedale Gaslini di Genova. Lì lo studente, che frequenta il liceo linguistico Grazia Deledda, ha scoperto di essere affetto dal morbo di Crohn, un’infiammazione cronica intestinale che può colpire tutto il tratto gastrointestinale. Quando è uscito dall’ospedale Diego ha deciso di impegnarsi per trovare un gelato per tutti coloro che hanno il suo stesso problema.

Nella sua ricerca il ragazzo è stato sostenuto dal professor Paolo Gandullia che l’ha operato. Su Genova Quotidiana il professore ha dichiarato: “è stato dimostrato che un approccio dietetico selettivo e mirato può essere efficace nell’indurre e nel mantenere la remissione in pazienti con morbo di Crohn. Il gelato presentato di recente da Diego Costi contiene alcuni di questi alimenti selezionati”. Oltre al professor Gandullia Diego è stato aiutato anche dal papà, dal preside del Deledda International Alberto Damiano, dal maestro gelatiere della Cremeria delle Erbe Mario Rivaro. Quando ha saputo della sua nomina il giovane ha detto: “è stato un regalo di compleanno inaspettato”. Il gelato adatto a chi soffre del Morbo di Crohn è stato presentato per la prima volta l’anno scorso in occasione del Salone Orientamenti di Genova. La sua ricetta consiste in gelato al riso, uovo pastorizzato e mango, senza latte o fibre.

Il presidente della Regione Liguria si è complimentato con Diego: “La sua storia, il suo coraggio e la sua grande determinazione ci hanno emozionato al Salone Orientamenti lo scorso novembre”. Anche l’assessore alla formazione e alle politiche giovanili Ilaria Cavo ha aggiunto “Complimenti Diego, sei un esempio per tanti giovani e un messaggio di speranza per tutti noi”. Nonostante il successo Diego ora non pensa a un futuro nella pasticceria. Dovremo accontentarci di quest’unico gelato. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda raccontata su Tgcom24?

