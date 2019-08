Bambini in Spagna hanno sviluppato sintomi simili alla Sindrome del lupo mannaro a causa di un medicinale contaminato.

In Spagna ci sono 17 bambini che hanno sviluppato peli in abbondanza sl viso, ma anche su altre parti del corpo, facendo pensare alla Sindrome del Lupo Mannaro.

Bambini con peli in abbondanza in Spagna: si tratta della Sindrome del Lupo Mannaro

In realtà si tratta della reazione a un lotto di farmaco contaminato, ma vediamo insieme cosa è accaduto.

La Sindrome del lupo mannaro è una malattia per cui chi ne è affetto ha una crescita smodata di peli che coprono gran parte del corpo, compreso il volto e può colpire sia uomini che donne.

Bisogna aggiungere che l’ipertricosi è una sindrome molto rara e tende ad essere ereditaria.

Di recente, in Spagna, 17 bambini sono rimasti contaminati da un lotto di farmaci difettosi. Per la precisione, si tratta di 10 bimbi in Cantabria, 4 in Andalusia e 3 nella comunità valenzana.

Questi piccoli avevano assunto uno sciroppo erogato come omeprazolo, che però conteneva minoxidril, un ingrediente attivo usato per curare l’alopecia.

“Hanno iniziato a crescere i capelli sul viso e poi progressivamente è aumentato e si è diffuso in tutto il suo corpo” ha raccontato su El Mundo Amaya, una mamma la cui figlia di 22 mesi è stata contaminata. La sua piccola è il primo caso dell’associazione Patient Advocate di bimbi colpiti da crescita di peli dopo l’assunzione di quel tipo di farmaco.

LEGGI ANCHE > UNA BAMBINA HA PERSO I CAPELLI PER UNA MALATTIA MA è UN ESEMPIO PER TANTI – FOTO

Il 23 maggio scorso il Ministero della Salute ha analizzato i lotti incriminati. L’11 luglio è stato emesso un allarme farmaceutico ordinando il ritiro dei farmaci in questione che venivano distribuiti da Farma-Química Sur, con sede a Malaga e che, a sua volta, aveva comprato il principio attivo da Smilax Laboratories Limited , con sede in India. A Farma-Química Sur è stato fatto divieto di produrre e distribuire qualsiasi sostanza attiva, dal momento che è stata sospesa la licenza.

Quando i bambini hanno smesso di assumere l’omeprazolo la crescita dei peli è tornata nella norma.

Naturalmente resta lo spavento e il danno psicologico.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su El Mundo?