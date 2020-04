Allerta pollo per salmonella | I prodotti interessati | FOTO

Cosce e petto di pollo contaminati da salmonella. Le autorità europee comunicano l’allerta e dispongono il richiamo.

Salmonella nel pollo: segnalata l’allerta per 1 prodotto

Il RASFF, Food and Feed Safety Alerts, il Sistema Rapido di Allerta Europeo per alimenti e mangimi, ha emesso, nella settimana n.17 del 2020, una segnalazione di allerta alimentare per “Salmonella enterica” presente in petti e cosce di pollo congelati provenienti dall’Ungheria diretti in Italia e in altri paesi europei.

Si tratta di alimenti contaminati che erano destinati alla commercializzazione in Italia. Non sono pubblicati altri dettagli, come ad esempio la marca o i lotti interessati, e la data di scadenza.

Tra i casi di infezione trasmesse dagli alimenti, è bene ricordarlo, il batterio della Salmonella è il più comune. Il batterio è presente in natura con oltre 2000 varianti. I sintomi a seguito di un’infezione possono essere febbre, vomito o diarrea. Gli alimenti più a rischio, come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, sono le uova crude o poco cotte e i loro derivati, il latte crudo e i suoi derivati, la carne, soprattutto se poco cotta, e i suoi derivati, le salse e i condimenti per le insalate, i preparati per dolci e creme, la frutta e la verdura contaminate durante il taglio.

