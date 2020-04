Drew Barrymore ha deciso di raccontare la sua quotidianità con le figlie durante la quarantena con un blog.

Unimamme, in un mese e più di quarantena e smart working i genitori si sono dovuti attrezzare per cercare di proseguire il proprio lavoro e seguire i figli coi compiti e nelle attività da fare a casa. Drew Barrymore sta facendo la sua parte con le sue figlie.

Nota attrice affronta la quarantena con le figlie piccole

Certo, qualcuno obietterà che la Barrymore è una ricca attrice con una casa enorme e tutti comfort, ma a ogni modo in questo periodo anche lei deve gestire la routine delle figlie senza aiuti di sorta. La Barrymore ha due bambine: Olive di 9 anni e Frankie di 7, avure dall’ex marito Will Kopelman. Durante una recente intervista con la trasmissione Today, l’attrice ha ammesso di essersi trovata in difficoltà con la gestione delle figlie, ancora piccole, in questi giorni di emergenza. I compiti, in particolare, l’hanno messa alla prova. “All’inizio piangevo ogni giorno quando dovevo far fare loro i compiti!” “Onestamente la prima settimana ero paralizzata non sapevo come comportarmi e come reagire, era tutto così nuovo e spaventoso”.

La Barrymore ha aggiunto di aver lavorato per costruire una sorta di quotidianità con le bambine, giocando con loro con giochi di società, organizzando attività manuali e persino giardinaggio per tenerle impegnate, Drew ha poi espresso un pensiero, forse comune a molti genitori “Appena mi sembrava di aver ripreso il controllo, sono cominciate le lezioni online e mi sono ritrovata a essere contemporaneamente la mamma, la maestra, quella che doveva educare e che doveva consolare e far divertire. In qualche modo ho trovato un mio equilibrio. Siamo persone resilienti e sappiamo trovare soluzioni”. Con l’inizio della quarantena Drew Barrymore ha iniziato a tenere un blog dove racconta la sua nuova vita, le sue ansie, ecc… La Barrymore, come altre star, ha dato il suo contributo in questa situazione, il suo Flower Beauty è entrato a far parte del BeautyUnited per dare sostegno ai medici impegnati a combattere il coronavirus attraverso donazioni di prodotti essenziali e raccolte fondi.

La Barrymore ha concluso così: “Io faccio parte dell’armata dell’ottimismo e cerco volontari, ma la felicità è una conquista fatta di disciplina e energia che non si può dare per scontata. Ogni giorno sarà il mio obiettivo e la mia stella polare“. Unimamme, cosa ne pensate di quanto emerso su Elle.com?

Anche voi vi siete trovate nelle stesse situazioni?

