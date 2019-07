Altalene rosa diventano ponti per unire i bambini separati al confine Usa-Messico.

Due professori, Ronald Rael e Virginia San Fratello, hanno disegnato queste altalene nel 2009 e finalmente le hanno realizzate.

Usa-Messico uniti dal gioco: altalene rosa al confine

Ronald Rael è un professore di architettura alla University of California e Virginia San Fratello una professoressa associata di design al San Josè State. Dieci anni fa i due hanno avuto l’idea di realizzare un’altalena da muro al confine tra Stati Uniti e Messico. L’idea era quella di realizzare un “punto di incontro” tra i due paesi, che permettesse alle persone, seppur divise, di interagire e stare insieme.

Le foto e i video condivisi da Rael sul suo profilo Instagram stanno letteralmente facendo il giro del mondo e commuovono e divertono al tempo stesso.

Ecco cosa ha scritto Ronald Rael nel condividere le bellissime immagini:

“Una delle esperienze più incredibili della mia carriera e di Virgina San Fratello l’aver realizzato i disegni del Muro di Altalene del 2009 in un evento pieno di gioia, eccitazione e comunione al muro di confine. Il muro è diventato un fulcro letterale per le relazioni tra Stati Uniti e Messico e i bambini e gli adulti sono stati connessi in maniera significativa da entrambi i lati consapevoli che le azioni compiute da una parte avevano una diretta conseguenza dall’altra.”

Infine ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò.

Che aggiungere unimamme? Finalmente dopo notizie e immagini dolorose provenienti da quella parte di mondo, come la recente morte di un papà con la figlia, è consolante leggere una notizia come questa. Che ne pensate?