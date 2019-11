Un docente sta facendo in modo che i suoi allievi amino la matematica. Un metodo innovativo durante una sua lezione in un liceo scientifico.

Durante una lezione di matematica, in un liceo scientifico di Milano, si può assistere ad una scena particolare. La professoressa di matematica durante la sua lezione è seduta in un banco, mentre alla lavagna sta spiegando un suo alunno. Ad aver adottato questo metodo è la professoressa Lorella Carimali, che è stata anche una dei finalisti del Global Teacher Prize.

L’insegnante che fa amare la matematica: “Mi sento come un allenatore”

La docente di matematica e di fisica, Lorella Carimali, insegna al liceo scientifico Vittorio Veneto di Milani nella classe quinta matematica. Una materia che non sempre gli studenti e studentesse amano. Come riportato da Il Corriere, durante la sua lezione la professoressa è seduta ad un banco mentre ascolta un suo alunno che tiene una lezione. La professoressa ha 57 anni e due anni fa è stata finalista del Global Teacher Prize, il premio da un milione di dollari per il miglior prof del mondo.

LEGGI ANCHE > UNA PROFESSORESSA ITALIANA TRA I PIù BRAVI AL MONDO

Ha adottato un nuovo metodo per insegnare ai suoi ragazzi, infatti alla lavagna c’è un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Gentile, uno studente molto promettente che si è portato avanti con il programma di quinta da solo, su Youtube, e adesso è lì alla lavagna che fa lezione: “Sono figlio di due ingegneri che mi hanno molto supportato nello studio della matematica”. I suoi compagni di classe sono contenti di questa soluzione, come dichiarato da uno di loro, Lueda Vogli: “Per me la matematica è molto difficile, ma almeno Lorenzo usa un linguaggio più vicino al nostro. E posso fargli tutte le domande che voglio”.

LEGGI ANCHE > GLOBAL TEACHER PRIZE 2019: IL VINCITORE E’ L’INSEGNANTE PETER TABICHI

La professoressa Carimali non ascolta passivamente la lezione anzi è sempre pronta ad intervenire: “Aspetta, spiega meglio questo punto: è importante per la Maturità. Voi lo avete capito?”. Chiarisce i concetti e chiede sempre alla classe se hanno capito tutti: “Qui arrivano ragazzi con background molto differenti. Non puoi entrare in classe e spiegare e basta. Il mio ruolo semmai è quello dell’allenatore che deve prepararli per la maratona. Non importa se arrivano primi o ultimi, l’importante è portarli tutti al traguardo”.

LEGGI ANCHE > L’INSEGNANTE MIGLIORE D’ITALIA AIUTA I BAMBINI MALATI IN OSPEDALE (FOTO)

Voi unimamme cosa ne pensate della soluzione della professoressa di matematica?