Post-partum, una foto virale.

Uno dei periodi più delicati e difficili per una donna che è diventata mamma è il post-partum. Lo sanno bene tutte le donne e anche se per alcune non lo è, per molte è duro.

Una mamma americana ha pubblicato una riflessione su questo periodo che è diventata virale e che merita di essere condivisa.

Nicholle Godar è una fotografa di nascite americana, dell’Illinois, specializzata in servizi fotografici su gravidanza, post-partum e maternità. Inoltre è una mamma di 3 bambini.

In una sessione dedicata al post-partum Nicholle ha fotografato un’amica e ha usato la sua immagine sulla sua pagina Facebook “Nicholle Godar – Girl With Camera” per condividere il seguente appello:

“Quando posso venire a vedere il bambino?” Una domanda che le nuove mamme potrebbero ascoltare di continuo. Almeno all’inizio. Qualche volta prima di lasciare l’ospedale. Ancor prima di aver avuto la possibilità di dormire. Prima ancora di aver lavato via il sangue in doccia. “Quando posso venire a vedere il bambino?” Il suo telefono suona mentre ritorna a casa sua con un essere umano nuovo di zecca – alla sua nuova normalità I suoi livelli di estrogeni e progesterone stanno precipitando dal livello più alto a cui siano mai stati al più basso. Lei è traballante e calda e fredda e sudata e debole. Sia che scelga di allattare o meno, il suo latte sta arrivando ed è dolorante e gonfia. Sia che abbia partorito per via vaginale o per cesareo, il suo utero si contrarrà per giorni e settimane. A volte è doloroso come il travaglio. Sanguina e continuerà a sanguinare fino a sei settimane dopo il parto. Il suo inguine è gonfio, gonfio e dolente, o la sua incisione è dolorosa, o entrambi. Sta lottando per andare in bagno – e si fa pipì sui pantaloni (o sull’assorbente) quando ride, starnutisce e tossisce. I suoi muscoli centrali sono deboli, rendendo difficile il sollevamento di QUALSIASI cosa. Sta morendo di fame. Ha una fame infinita. Ha smagliature e vene varicose, perdita di capelli e acne, visione sfocata e occhi asciutti. Lei vede uno sconosciuto allo specchio. È totalmente e completamente esausta. Non ha dormito per più di un’ora alla volta in giorni o settimane. Qualsiasi indipendenza aveva – fare commissioni, andare al lavoro, fare la doccia, mangiare, fare pipì, dormire – è stata sospesa per ora. Quindi quando entri in casa sua, guarda prima LEI. Dalle spazio per guarire, relazionarsi e riposare se ne ha bisogno. Sii lì se ne ha bisogno. Offriti di aiutarla. E poi aiutala. Ammira il bambino, certo. Ma non di accudire la madre.

Il post, come prevedibile, ha avuto migliaia di “mi piace” e migliaia di condivisioni, ma alcune donne non si sono ritrovate nella descrizione e quindi Nicholle ha ritenuto doveroso spiegare: “L’esperienza di una persona non ha alcuna influenza su quella di un’altra. Le preferenze di una persona non hanno alcun effetto sulle altre. La storia di una persona non riscrive quella di un’altra. Il post originale evidenzia alcuni degli effetti * fisici * del parto e incoraggia gli altri a nutrire una nuova mamma, ma non significa che la tua esperienza o storia sia stata più o meno valida, indipendentemente dalle circostanze. Alziamoci l’una con l’altra e mostriamo ai nostri figli come amare gli altri per tutte le loro belle differenze.”

Aggiungiamo unimamme che questa è una riflessione che sentiamo particolarmente perché permette di far capire a chi non ci è passato come i primi giorni con il bambino non siano affatto semplici. Un po’ di comprensione per le mamme è necessaria.

E voi vi ritrovate in quanto scritto da Nicholle?