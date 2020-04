Cameron Diaz è in quarantena con la sua piccola di 3 mesi Raddix e il marito Benji Madden. Ecco come descrive la situazione.

L’attrice Cameron Diaz e il marito Benji Madden hanno avuto la loro piccola Raddix il 30 dicembre scorso e di questo lieto evento avevano parlato anche sui social, ora giungono aggiornamenti da questa tenera famiglia.

L’attrice Cameron Diaz racconta la sua quarantena con la famiglia

Nell’ultimo messaggio di fine anno l’attrice aveva chiesto privacy per la sua famiglia, scrivendo che non avrebbe pubblicato foto della sua piccina. Come accennavamo, la Diaz è tornata sui social tramite l’Instagram live della Ceo di Who What Wear Katherine Power, sua intima amica.

Come molti altri genitori americani e del mondo Cameron Diaz è in quarantena “in qualche modo ho vissuto una vita di quarantena perché ho una bambina di 3 mesi. Quindi la mia vita è completamente tranquilla e ferma per i prossimi mesi, però potevo avere le mie amiche a casa mia quando volevo, ora non vedo più nessuno. A ogni modo è piacevole, adoro essere in una bolla e nel grembo della mia casa con mio marito e cucinare, d’altra parte è da pazzi non poter uscire nel mondo.”

Cameron Diaz ha poi aggiunto: “amo essere una madre, è la parte migliore della mia vita, sono grata e felice, è la cosa migliore che mi sia capitata e sono felice di farlo con Benji e noi ce la stiamo godendo. Sono eccitata, non riesco a crederci. A casa cucino, pulisco, mi prendo cura di mia figlia. Devo cucinare la sera, so che le persone odiano cucinare, bevo un po’ di vino la sera è il mio modo di rilassarmi. Dopo facciamo un bagno con la nostra bambina e la mettiamo a letto, è Benji a occuparsi di questo, è bravissimo. Lui la mette a letto, è un padre straordinario, sono fortunata ad averlo come papà per la mia bambina. Lui è incredibile, la mette a letto e io vado in cucina a farmi un bicchiere di vino rosso.”

Anche a Cameron Diaz succede però di preoccuparsi e di sentirsi angosciata per la situazione mondiale. Quando le accade cerca di non pensarci troppo “rimango focalizzata sul momento presente, in modo da avere opzioni multiple“. Cameron e Benji dunque affrontano una cosa alla volta.

