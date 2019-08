L’attrice americana, Angelina Jolie ha dichiarato, in un’intervista, di incoraggiare le sue figlie ad essere donne forti ed a pensare con la propria testa.

Nel numero di settembre di Elle Uk, c’è un’intervista a Angelina Jolie ha raccontato del suo rapporto con le figlie e di come le incoraggi a diventare delle donne forti e le sprona a “ragionare con la propria testa. A guardarsi intorno e a chiedersi perché il mondo spreca così tante energie per tenere le donne in posizioni secondarie…».

L’attrice con l’ex marito Brad Pitt ha adottato 6 figli durante il loro matrimonio: Maddox, il maggiore, ha 17 anni, Paxx ne ha 15, Zahara 14, Shilo 13 e i gemelli Knox e Vivienne 11.

Ad ottobre Angelina Jolie sarà di nuovo sul grande schermo con il sequel di Maleficent: la Signora del male, ed ad Elle Uk ha dato la sua definizione di “donna malvagia”.

“Dico alle mie figlie che la cosa più importante è sviluppare le loro menti”: l’intervista ad Angelina Jolie

La star americana, Angelina Jolie, 44 anni, in un articolo su Elle UK ha raccontato come il mondo ha bisogno di più “donne malvagie”: “Guardando in giro per il mondo, dobbiamo chiederci: perché così tanta energia viene spesa per mantenere le donne in una posizione secondaria? In questa luce, le donne malvagie sono solo donne stanche di ingiustizie e di abusi. Le donne che si rifiutano di seguire regole e codici che non credono siano le migliori per se stesse o le loro famiglie. Le donne che non rinunciano alla propria voce e ai propri diritti, anche a rischio di morte, detenzione o rifiuto da parte delle loro famiglie e comunità. Se questa è malvagità, allora il mondo ha bisogno di più donne malvagie”.

Inoltre ha raccontato di come cerca di aiutare le sue ragazze Zahara, Shiloh e Vivienne a diventare forti: “Dico spesso alle mie figlie che la cosa più importante che possono fare è sviluppare le loro menti. Puoi sempre indossare un bel vestito, ma non importa cosa indossi all’esterno se la tua mente non è forte. Non c’è niente di più attraente di una donna con una volontà indipendente e le sue opinioni”.

Come riportato dal Daily Mail ha consigliato alle donne di: “prendersi il tempo di chiedersi chi vogliamo veramente essere, non quello che pensiamo che gli altri approveranno o accetteranno, ma chi siamo veramente. Quando ascolti te stesso, puoi fare la scelta di fare un passo avanti, imparare e cambiare”.

Lei ha capito cosa voleva fare della sua vita quando, durante un viaggio ha incontrato i rifugiati in Sierra Leone durante le fasi finali di una brutale guerra civile. Lì ha capito il livello di violenze che accadono ed è nata la volontà di aiutare le persone. Angelina Jolie ha co-fondato un’associazione per la Prevenzione della violenza sessuale in conflitti ed ha promosso una serie di cause, tra cui istruzione, diritti delle donne e conservazione.

Prossimamente sarà impegnata in un film della Marvel, The Eternals, forse per far contenti i figli. Sarà una guerriera aliena che salverà la Terra dalla distruzione per cui l’attrice prenderà lezioni di tutto, dalla danza alla spada.

Leggi anche > Angelina Jolie e i 6 figli tutti insieme: ecco come sono cresciuti – FOTO

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole della Jolie? Siete d’accordo?