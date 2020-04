Angelina Jolie pubblica una lettera rivolta ai genitori che come lei stanno affrontando le difficoltà della quarantena con la gestione dei figli.

Angelina Jolie, una star di Hollywood, ha voluto pubblicare una lettera sul TIME rivolta a tutti i genitori che come lei stanno affrontando le mille difficoltà della quarantena e della gestione dei figli a 360 gradi e h24. Anche le stars hanno i loro problemi e le loro paure, quando poi ci sono di mezzo i figli i genitori sono davvero tutti uguali, ci chiediamo tutti se li stiamo educando bene e se gli diamo tutto l’affetto e la sicurezza di cui hanno bisogno.

“I figli vi amano. Vogliono aiutarvi”: l’appello di Angelina Jolie

Angelina Jolie scrive questa lettera per risollevare lo spirito di tanti che in questo momento si sentono abbattuti e messi a dura prova. Anche lei è in isolamento con i suoi figli nella sua casa di Los Angeles, insieme all’ex marito Brad Pitt, anche lui molto presente nella vita dei loro sei figli.

“Cari genitori, penso a voi. Immagino quanto sia difficile per ognuno di voi superare questo periodo. Come per ognuno di voi sia importante aiutare i propri cari a superare questo calvario. Quanto tutto questo vi coinvolga. Il modo in cui sorridete mentre dentro vi sentite in frantumi. Così ora, nel mezzo di questa pandemia, penso alle madri e i padri con i loro figli a casa che sperano di essere in grado di fare tutto correttamente, di soddisfare tutti i bisogni pur rimanendo calmi e positivi. Una cosa che mi ha aiutato è stato sapere che è impossibile essere perfetti. I figli vi amano. Vogliono aiutarvi. Quindi alla fine, state creando una squadra. E in un certo senso, i figli vi fanno crescere. Si cresce insieme. È bello scoprire che i figli non vogliono che voi siate perfetti. Vogliono solo che siate onesti. E che facciate del vostro meglio“.

Infine la Jolie ammette: “Non sono stata una ragazzina molto stabile. E non pensavo di poter essere la madre di qualcuno. Ricordo quando ho preso la decisione di diventare madre. Ma non è stato difficile dedicarmi e amare qualcuno più della mia stessa vita”.

Care unimamme cosa ne pensate di queste parole di condivisione e solidarietà di cui parla Repubblica giunte da una star che molti considerano fredda e distaccata?

