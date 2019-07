Il tanto atteso battesimo di Archie Harrison, figlio di Harry e Meghan, è avvenuto.

Come riportato dall’account ufficiale dei duchi di Sussex, “questa mattina il figlio del Duca e della Duchessa di Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor è stato battezzato nella Cappella Privata del Castello di Windsor in una cerimonia privata“.

Harry e Meghan hanno battezzato il figlio Archie: le foto ufficiali

Dopo avervi raccontato le indiscrezioni e le polemiche sul battesimo del figlio di Harry e Meghan, vi mostriamo le immagini di questo evento tanto atteso.

Nel giorno in cui il piccolo Archie ha compiuto due mesi è stato anche battezzato. Due le foto condivise nell’account Instagram ufficiale.

Una è a colori ed è quella classica: il piccolo Archie indossa anche un abito tradizionale, che come spiegato è la replica fatta a mano di un abito utilizzato dalla regina Victoria nel 1841 per la primogenita Victoria, indossato da tutti i royal baby fino al 2004. Dopodiché per non danneggiarlo troppo la regina ne ha fatto realizzare una replica.

Nella foto oltre alla coppia e agli zii William e Kate, presenti sono anche il nonno Carlo con Camilla, nonna Doria Ragland, la mamma di Meghan, e le sorelle di Diana, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes. Un modo per far essere presente anche la tanto amata mamma di Harry e William.

L’altra foto invece è più personale: Harry che guarda il figlio mentre Meghan guarda ispirata il marito. Davvero bella!

Non sono pervenuti i nomi del padrino e della madrina, ma si è capito che Meghan e forse anche Harry hanno un modo tutto loro di essere “reali”.

E voi unimamme cosa ne pensate di queste immagini e della scelta compiuta dalla coppia?