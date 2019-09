La figlia di Michelle Hunziker e Eros, Aurora Ramazzotti ha di recente avuto un dolce pensiero per il papà che ha voluto condividere con tutti i suoi followers.

Aurora, nata il 5 dicembre del 1996, è molto legata ad entrambi i genitori. Con Michelle la vediamo da anni, visto che sta seguendo le sue orme di conduttrice televisiva, con il padre invece sono più rare le apparizioni e le foto. Ciò però non significa nulla, perché Aurora è legatissima al padre.

La dedica di Aurora Ramazzotti al padre: un tatuaggio che emoziona

Lo ha dimostrato anche in questi giorni pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra un tatuaggio con dedica a papà Eros, sottolineando come la distanza a volte non è solo negativa:

“Mi ricordo che ricevere una cartolina da mio papà per me era come avere il privilegio di possedere un “pezzo” delle città da cui me le spediva. Ne andavo fierissima, lui viaggiava, io sognavo. Ora rivedendo le stesse cartoline provo nostalgia di un’epoca in cui se scrivevi una cartolina dovevi volerlo per davvero. Cercare l’immagine più giusta, il francobollo, scrivere qualcosa che non potevi poi cambiare ma che sarebbe rimasto lì, indelebile. Avere il coraggio di spedirla, aspettare che arrivasse, sapere che a chiunque fosse destinata avresti cambiato la giornata. In un periodo storico tutto digitale come il nostro ci siamo forse dimenticati della poesia della calligrafia. Di quanto riveli di una persona. Di quanto sia in grado di emozionare. Di quanto si celi dietro una semplice frase.

La distanza è sempre stata una tematica della mia vita, fin da piccola. Se c’è una cosa che ho imparato è che non conta poi così tanto se l’amore è forte abbastanza. “Oggi da Parigi,

Je T’aime”.

Non si tratta del primo tatuaggio di Aurora: da quanto dichiarato ne ha diversi, tra cui anche le iniziali del papà e della mamma sui polsi.

Inoltre non è la prima volta che Aurora scrive pensieri speciali per il padre. In occasione del suo compleanno infatti ha scritto un augurio molto tenero:

“Il mio amore per te va oltre ogni cosa. A parole non potrò mai esprimere bene quanto ti stimo, amo e quanto credo in te. Ti difenderò a spada tratta per sempre. Tanti auguri papotti. Sei il 55enne più figo del mondo💕e non lo dico perché sono di parte 😛”.

E voi unimamme che ne pensate di questa coppia di padre-figlia? Ricordiamo che due canzoni famosissime di Eros Ramazzotti sono state dedicate proprio a lei: “L’Aurora” e “Quanto amore sei”.