La Regina Elisabetta ha un piccolo rituale per baby George.

Unimamme, il 22 luglio scorso è stato il sesto compleanno del piccolo George, terzo erede al trono d’Inghilterra in linea dinastica.

Le immagini che sono circolate di quel giorno davvero speciale sono diventate virali e sicuramente hanno fatto felici tutti coloro che seguono la famiglia reale inglese.

George e la regina Elisabetta: il loro piccolo segreto

Il piccolo ha festeggiato l’importante ricorrenza sull’isola di Mustique, alle Antille, in una zona dove per tutti i reali è garantita una privacy assoluta grazie alla no fly zone.

Inoltre, per quanto riguarda i dettagli della festa pare ci fosse un castello gonfiabile, un mago e tutti i cibi preferiti di George.

Oltre alle belle foto è emerso un altro particolare riguardante la bisnonna del piccolo George, primogenito dei Duchi di Cambridge. Sembra proprio che la bisnonna di George, la Regina Elisabetta abbia una predilezione speciale per questo nipotino.

Quando George dorme a Buckingham Palace sua Maestà la Regina ha l’abitudine di fargli trovare delle sorprese più o meno di valore ai piedi del letto.

Insomma anche la sovrana d’Inghilterra ama viziare i pronipoti come tutte le nonne.

A quanto pare alla sovrana piace molto trascorrere il suo tempo con il piccolo erede. Inoltre adora selezionare gli omaggi da donare a baby George.

Da parte sua il dolcissimo George la chiama con il soprannome di: Gan Gan.

E voi cosa ne pensate di questa tenera abitudine di cui si parla sul The Sun?

Unimamme, avreste mai immaginato la Regina Elisabetta che fa regali speciali ai nipoti e che lei e George avessero questo legame veramente speciale?

Secondo voi gli altri pronipotini non saranno un po’ gelosi di questo trattamento? Magari la regina avrà qualche pensierino anche per loro.