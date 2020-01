Alcuni baby monitor di una nota marca sono stati ritirati dal mercato perchè sono potenzialmente pericolosi per la sicurezza del consumatore.

Un prodotto destinato alla sicurezza dei bambini sono stati ritirati dall’azienda produttrice dal mercato. Il prodotto potrebbe essere pericoloso per il piccolo e si tratta dei baby monitor di una nota marca. I baby monitor sono degli strumenti che stanno prendendo piede e sono utili perché consentono di tenere sotto controllo, specie quelli che hanno anche la funzione video, il proprio bambino quando si trova in una stanza diversa dalla nostra. E’ un dispositivo che consente ai genitori di non perdere mai di vista il loro bambino in qualsiasi punto della casa si trovino.

Baby monitor ritirati: possibile rischio incendio, i codici da controllare

Lo nota azienda dedita soprattutto alla produzione di elettrodomestici, Philips, ha pubblicato sul proprio sito una nota informativa nella quale comunica il ritiro di un prodotto che produce perché non è sicuro. Il prodotto ritirato alcuni dei suoi Baby monitor Avent con video digitale.

Il ritiro è stato deciso dopo che l’azienda ha riscontrato un difetto nel prodotto: “A titolo precauzionale, Philips sta richiamando e sostituendo volontariamente il Baby monitor con video digitale della serie SCD620, prodotto tra gennaio 2016 e marzo 2018”.

Per sapere se il proprio Baby monitor rientra tra quelli richiamati, occorre controllare il codice prodotto e il numero di serie.

I dispositivi coinvolti sono contrassegnati da dai numeri di serie che iniziano con i codici TM5A, TM5B e TM5C seguiti e dai seguenti codici prodotto:

SCD620/79

SCD620/78

SCD620/93

SCD620/52

SCD620/26

SCD620/05

SCD620/01

Il ritiro è stato necessario, perché l’azienda ha rilevato: “In casi molto rari che la batteria dell’unità genitore può surriscaldarsi durante il collegamento alla presa di corrente e, seppure non si sia mai verificato, non possiamo escludere che ciò potrebbe generare un possibile rischio di incendio”.

L’azienda ha fornito anche le indicazioni su dove trovare i codici e i numeri di serie riportati.

Come prima cosa si deve individuare il Codice prodotto SCD620 sul dispositivo. Si trova nella parte inferiore dell’unità genitore del baby monitor.

In seguito, si individua il numero di serie del prodotto. Il numero inizia con TM seguito da un numero e una lettera. È stampato su un adesivo posto nella parte inferiore dell’unità genitore.

I dispositivi coinvolti sono contrassegnati dai numeri di serie che iniziano con i seguenti caratteri alfanumerici:

• TM5AYYWWXXXXXX

• TM5BYYWWXXXXXX

• TM5CYYWWXXXXXX

Inoltre, la multinazionale dichiara che i baby monitor che non rientrano in questi lotti sono sicuri e possono essere usati tranquillamente. Se, invece, il prodotto è quello che è stato segnalato per il ritiro, invitano i consumatori a:

• Non utilizzare il baby monitor, scollegandolo dalla presa elettrica e rimuovendo l’alimentatore dall’unità genitore;

• Identificare il Centro di Assistenza Autorizzato a te più vicino cliccando qui e contattarlo per organizzare la sostituzione del prodotto. Ti verrà richiesto di recarti presso il centro con il prodotto in tuo possesso, non appena il nuovo baby monitor sarà disponibile, così da effettuare la sostituzione immediata. In caso di ulteriori chiarimenti, puoi contattare il Customer Care al numero 0245281152.

Voi unimamme avete questo baby monitor?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.