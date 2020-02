Una bambina di 11 anni è stata molestata da un uomo che era solito frequentare luoghi dove ci sono bambini e fare atti osceni. La denuncia della madre.

Un episodio molto grave è avvenuto qualche giorno fa in un Paese in provincia di Napoli. Si tratta dell’ennesimo caso di molestie sessuali ai danni di una bambina. La piccola è stata aggredita e palpeggiato da un uomo mentre stava andando a scuola. E’ stata la madre, una volta ad esser venuta a conoscenza del grave episodio, a dare la notizia. Per fortuna, i Carabinieri sono stati in gradi di risalire all’uomo che è accusato anche di altri episodi di atti osceni in luoghi frequentati abitualmente da dei bambini.

Bambina di 11 anni molestata e palpeggiata mentre si recava a scuola: una scusa per avvicinarla

Era un giorno come un altro quando una bambina di 11 anni si è recata a scuola. Un giorno che purtroppo non dimenticherà mai, la mamma della bambina ha raccontato sui social che mente la figlia si recava a scuola, all’istituto Mozillo, è stata avvicinata da un uomo, che ha richiamato la sua attenzione e l’ha fermata. L’uomo ha sputato sulla bimba, la quale gli ha risposto: “È normale, mi hai sputato addosso“. Con la scusa che fosse sporca e che voleva aiutarla a ripulirsi, le ha toccato le gambe ed il sedere.

La bambina è riuscita a fuggire terrorizzata ed anche l’uomo si è dato ala fuga. Quando la madre della piccola è venuta a conoscenza dell’accaduto si è rivolta ai Carabinieri che si sono subito messi al lavoro visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona dove si è consumata la molestia. In seguito la donna ha pubblicato anche un post su Facebook nel quale esprime tutto il suo disappunto e la sua rabbia per quanto capitato alla figlia.

Per fortuna, dopo le prime indagini, i Carabinieri sono stati in grado di rintracciare il molestatore. Si tratta di un 33enne residente ad Afragola, in provincia di Napoli, l’accusa nei suoi confronti è quella di violenza sessuale su minore ed atti osceni in posti frequentati abitualmente da minori. L’uomo è stato bloccato e rinchiuso in carcere in esecuzione di una ordinanza di applicazione della custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, arrivata al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica Napoli Nord, come riportato anche da FanPage.

Il 33enne è stato rintracciato esaminando di nastri della videosorveglianza della zona ed ascoltando alcuni testimoni. Non era la prima volta che l’uomo aveva molestato dei bambini, ci sono state anche altre piccole vittime, tutte incontrate nei pressi della scuola o poco distante.

