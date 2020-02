Bambina di 5 anni è stata violentata in un’ambasciata americana in India. l’uomo, un 25 enne, rischia una pena molto dura per il suo orribile gesto.

Una storia di violenze ed abusi arriva dall’India, una bambina di soli 5 anni sarebbe stata violentata da un uomo nei locali nell’ambasciata Usa nella capitale indiana, Delhi. L’uomo è stato arrestato dopo che i genitori della piccola vittima hanno sporto denuncia alla polizia. Adesso sono in corso le indagini per capire cosa è successo nell’ambasciata.

Bambina violentata: stuprata nell’Ambasciata americana in India, arrestato il pedofilo

Un uomo di 25 anni è stato arrestato per aver presumibilmente stuprato una bambina di cinque anni nei locali dell’ambasciata americana a Delhi. Come riferito da molti media locali, ma anche dalla BBC, l’uomo è stato arrestato qualche giorno fa a seguito della denuncia dei genitori della bambina. La famiglia della piccola vive nell’ambasciata dove il padre lavora come personale delle pulizie. L’ambasciata americana è un posto tra i più sicuri della capitale indiana con molti livelli di sicurezza e di sorveglianza. Anche la famiglia dell’accusato vive nell’ambasciata, l’uomo, di cui non si conosce il nome, lavora come autista ed avrebbe attirato la piccola in casa sua quando i genitori erano via.

L’uomo l’ha attirata mentre la bimba stava giocando fuori dalla sua abitazione con giochi sul suo cellulare per poi violentarla. Quando la piccola è rientrata a casa, ha segnalato alla madre dolori alle parti intime. Portata subito in ospedale, i medici hanno affermato che era stata violentata e così i genitori sono corsi alla polizia. Gli agenti hanno arrestato poco dopo il violentatore, senza precedenti penali, ancora a casa, tranquillo, apparentemente ignaro dell’entità della pena che lo attende se verrà condannato. Se verrà ritenuto colpevole rischia la pena di morte. Dal 2018, in India è stata introdotto un emendamento alla legge per la prevenzione delle offese sessuali sui bambini prevede la condanna capitale per tutti i colpevoli di stupro sui minori di 12 anni.

Nel 2018 almeno 34 mila stupri, uno ogni 15 minuti, sono stati denunciati alle autorità indiane. La piaga delle violenze ai danni di bambine e delle ragazze è stata portata allo scoperto con la vicenda di uno stupro collettivo su un autobus a Nuova Delhi nel 2012, che ha shockato l’opinione pubblica locale ed internazionale.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo episodio? Cosa ne pensate, è giusta la pena?

