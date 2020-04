Una bambina cieca di soli 5 mesi dopo un’intervento a quattro mani torna a vedere. L’intervento è stato eseguito all’ospedale di Bassano del Grappa.

In questo momento i nostri ospedali sono tutti impegnati nell’emergenza sanitaria, ma non dimentichiamoci che ci sono degli interventi che non possono essere rimandati. Questa che vi raccontiamo è una notizia stupenda, una neonata era cieca a causa di una cataratta congenita in ambedue gli occhi. Grazie all’equipe dell’ospedale di Bassano del Grappa è tornata a vedere.

Bambina cieca torna a vedere: l’intervento effettuato a 4 mani

Le operazioni su di bambini molto piccoli non sono mai facili, quando poi si tratta d’intervenire su di una bambina di soli 5 mesi tutto diventa più difficile. All’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, una bambina di 5 mesi è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La piccola era cieca a causa di una cataratta congenita in ambedue gli occhi. L’intervento è stato eseguito a 4 mani dal dottor Antonio Toso, direttore dell’Oculistica dell’ospedale di Santorso, che è intervenuto sull’occhio destro e dalla dottoressa Simonetta Morselli, direttore dell’Oculistica dell’Ospedale di Bassano del Grappa, che ha operato in successione l’occhio sinistro.

Come riportato da il Gazzettino, l’equipe medica ha proceduto prima alla rimozione della cataratta e poi ad impiantare il cristallino artificiale e già nella fase post operatoria la piccola ha potuto recuperare la capacità visiva. Il tutto grazie al contributo degli specialisti di Anestesia, la cui esperienza ha permesso l’intervento in anestesia generale di una paziente così piccola in piena sicurezza. Il commissario dell’ULSS 7 Pedemontana, Bortolo Simoni, ha commentato: “Ancora una volta i due reparti di oculistica della ULSS Pedemontana hanno dato dimostrazione di saper lavorare in maniera sinergica ed efficace al fine di garantire ai propri cittadini un’alta qualità assistenziale, anche durante questo difficile periodo di emergenza”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo intervento? Cosa ne pensate?

