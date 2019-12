Una bimba di 1 anno è rimasta ustionata dal latte nel biberon che le aveva dato la mamma mentre lavorava in un bar.

Unimamme, ieri una bambina piccola e sua figlia sono state protagoniste di una vicenda che ha messo in allarme molte persone.

Bambina beve latte troppo caldo: le conseguenze

Ieri, lunedì 30 gennaio, dopo le 18, una mamma che stava lavorando in un bar nel ferrarese ha dato, per errore, un biberon con latte bollente, alla figlia di 1 anno. La piccola ha afferrato il biberon che le aveva dato la mamma e lo ha bevuto tutto, solo che il latte bollente ha scatenato forti dolori nella piccina. La donna ha chiamato il 118 e mentre attendevano l’arrivo dei sanitari ha cercato di confortare la bambina.

Il personale ha trovato la mamma e sua figlia in strada. Uno dei clienti del bar ha commentato l’accaduto: “sembra che il latte fosse troppo caldo, abbiamo sentito solo gli strilli della bimba e la preoccupazione della mamma che si è prodigata per chiamare l’ambulanza. E abbiamo capito”. Pare che la piccola stia spesso con la mamma mentre lei lavora al bar. Tutti i clienti si sono preoccupati per quanto successo. Sul luogo è arrivata subito un’automedica. Dopo una visita il medico ha deciso di ricoverare la piccola. Gli operatori del 118 sono stati molto sensibili, nel frattempo la bimba ha smesso di piangere. Alla fine la piccina è salita sull’ambulanza insieme alla sua mamma ed è stata condotta presso l’ospedale di Cona in codice rosso. Lì è stata sottoposta alle cure del caso, a ogni modo le sue condizioni non paiono gravi. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla sul Resto del Carlino? Un gesto di disattenzione può capitare a tutti, per fortuna questo non ha avuto gravi conseguenze.

