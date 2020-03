Una bambina di 11 anni ha riportato gravissime ustioni alle mani dovute allo slime fatto in casa seguendo una ricetta online. Non e’ purtroppo il primo caso.

Slime fatto in casa: una bambina di 11 anni ha riportato gravissime ustioni alle mani. E ci sono stati anche altri casi nel mondo purtroppo. Le tendenze vanno e anche i bambini le seguono, diventando a volte delle vere e proprio fissazioni. Il più delle volte sono fissazioni innocue come le carte pokemon o un videogioco, ma può accadere che una tendenza presentata da un video online possa essere pericolosa per la salute dei nostri figli. Bisogna sempre vigilare. E’ quanto è accaduto con lo slime a una bambina americana. E’ una tendenza in auge da moltissimo tempo e se ne trovano in rete moltissime ricette. Lo slime piace da impazzire ai bambini che ci passano le ore con le mani immerse in quella pasta colorata.

La bambina si chiama Kathleen Quinn e si divertiva a fare lo slime in casa e ci ha giocato per diversi giorni, ma ad un certo punto le sue mani hanno iniziato a bruciare, questa sensazione è diventata sempre più forte e la bambina ha messo le mani sotto l’acqua fredda. Alla fine si è scoperto che la bambina aveva riportato ustioni di terzo grado sulle dita.

“Mi fanno male le mani. Mi fanno male le mani!” Le abbiamo guardate ed erano coperte di vesciche.” ha raccontato la madre. Così hanno portato Kathleen dal dottore il quale ha scoperto che uno degli ingredienti dello slime con cui aveva giocato era la polvere di borace (tetraborato di sodio), un composto del boro presente in detergenti, disinfettanti e insetticidi. La manipolazione del borace per troppo tempo può causare ustioni, quindi non è qualcosa che dovrebbe essere a portata di bambino e sicuramente non dovrebbe mai essere un gioco da manipolare. È dannoso per la pelle e può anche influenzare le vie respiratorie, le cavità nasali, gli occhi e il tratto respiratorio.

Questa è solo una delle tante storie da raccontare. Ci sono molte storie simili gli di altri bambini che si sono bruciati con lo slime fatto in casa. Addirittura in Italia, nel 2017 una bambina di 9 anni di Matera si pensa possa essere morta a causa di uno slime che aveva realizzato lei stessa. Secondo Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni di Pavia,” si tratta di molecole che possono essere originate da metanolo, formaldeide o altri prodotti tossici ma anche da processi endogeni, per esempio di tipo enzimatico. Non abbiamo alcuna certezza sulla morte della bambina per presunta intossicazione”.

Purtroppo mancano informazioni riguardo a queste ricette che girano online alla portata dei nostri figli e se le miscele che compongono lo slime sono pericolose come ad esempio il borato di sodio, il bambino è davvero in pericolo. Insomma noi genitori dobbiamo essere sempre vigili soprattutto se ai nostri figli piace sperimentare il fai da te attraverso l’utilizzo di canali on line come Youtube. Alcune di queste tendenze possono avere conseguenze durature o addirittura mortali.

Unimamme voi cosa ne pensate di quanto raccontato su InsideEdition e su Cbsnews? Avete mai fatto fare lo slime ai vostri bambini? Con cosa?

