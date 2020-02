Ottime notizie per la piccola Thalia, la bambina di Valdarno con una grave malformazione alla tibia, grazie alla riabilitazione in America ora è tornata a camminare.

Thalia è una bambina nata nel 2017 a Firenze con una malformazione alla gamba sinistra e una all’esofago. Durante la gravidanza alla mamma della piccola non era stato diagnosticato niente.

Una bambina venuta al mondo con una patologia rara viene curata

La neonata non riusciva a deglutire e le è stata diagnosticata anche l’atresia esofagea, per la quale è stata operata subito, al secondo giorno di vita. La bimba è rimasta all’ospedale Meyer per 45 giorni ed è stata nuovamente operata a 5 mesi. Finalmente, da alcuni mesi Thalia ha abbandonato il sondino e riesce a nutrirsi con la bocca. La patologia di cui soffriva la bimba era rarissima, oltre all’atresia esofagea aveva anche un’emimelia tibiale, le mancava completamente la tibia.

LEGGI ANCHE > UN BAMBINO CON UNA MALATTIA RARA TROVA UN DONATORE DI MIDOLLO OSSEO

Accade a 1 bambino su 1 milione e, purtroppo, la sua, è ancora più grave perché aveva anche una biforcazione del femore.Così i genitori hanno deciso di far operare la bimba in America. “Grazie al contributo della Regione e al sostegno di tante persone e associazioni che hanno fatto un lavoro immenso per la nostra bambina. Adesso siamo quasi arrivate alla fine di questo viaggio e i risultati sono incredibili. Thalia può finalmente camminare sulle sue gambe”. Ora Thalia può iniziare una nuova vita, può andare anche sull’altalena. Dalla sua pagina Insieme per Thalia giungono buone notizie, la riabilitazione sta procedendo bene. Dopo 7 mesi in Florida, tre interventi al Paley Institute di West Palm Beach, Thalia può indossare delle calze e camminare. Ora, Thalia ha tolto il fissatore e messo il tutore. Tutta la sua città, Valdarno, sostiene questa piccola grazie anche a una raccolta fondi ancora in corso. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su La Nazione?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.