Un padre 39enne ha massacrato a colpi di coltello la figlia di 4 anni, poi ha cercato di uccidersi gettandosi in un pozzo, ma è stato soccorso.

Unimamme, dobbiamo informarvi di una tragedia accaduta a Levane, una frazione del comune di Bucine in provincia di Arezzo. La famiglia abitava in via Togliatti.

Tragedia ad Arezzo: padre uccide la sua bambina

Il dramma si è svolto nell’abitazione di questa famiglia dove un papà 39enne, un operaio originario del Bangladesh avrebbe aggredito la figlia di 4 anni, uccidendola a coltellate. L’uomo avrebbe tentato di aggredire anche il figlio maggiore 12enne che ha riportato solo lievi graffi al volto, successivamente, forse resosi conto di quanto avvenuto ha cercato di suicidarsi gettandosi in un pozzo vicino alla sua abitazione, portando con sè l’arma usata per il delitto. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno udito le urla agghiaccianti.

Sul posto sono arrivati ambulanza, automedica, carabinieri, vigili del fuoco. Questi ultimi hanno recuperato l’uomo dal pozzo. In casa hanno trovato la moglie dell’uomo in stato confusionale e quindi non in grado di ricostruire l’accaduto e il figlio. La donna era andata a fare la spesa al momento della tragedia. Per la piccina, purtroppo, non c’era più niente da fare, mentre il ragazzino è stato portato in ospedale in codice giallo. L’uomo, operaio in cassa integrazione a seguito del coronavirus è stato condotto all’ospedale Valdarnese della Gruccia. Alcuni vicini bengalesi hanno parlato così dell’uomo: “da qualche giorno sapevamo che non era calmo, tanto che la moglie ha chiamato il dottore perché lo vedeva nervoso. Sembra che il medico gli abbia prescritto qualcosa per farlo stare tranquillo”. Unimamme, ora spetterà alla polizia indagare cosa sia accaduto, come riportato su Arezzo notizie.

LEGGI ANCHE > UN PAPà HA GETTATO LA FIGLIA DAL BALCONE E HA TENTATO IL SUICIDIO FOTO

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.