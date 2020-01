A Mantova una bambina che lamentava dolori alla pancia è stata portata al pronto soccorso e lì sono emerse possibili violenze sessuali.

La polizia di Mantova sta indagando su un caso molto delicato, quello di una bambina di 5 anni portata al pronto soccorso con lesioni che fanno supporre che ci siano state violenze sessuali.

Bambina al pronto soccorso: ha strani ematomi

Questa vicenda risale a lunedì 20 gennaio, ma è emersa solo in questi ultimi giorni. Stiamo parlando di una bimba di 5 anni di Mantova che è stata condotta al pronto soccorso della città lamentando dolori addominali. I medici dell’ospedale Carlo Poma non hanno avuto dubbi e, insospettiti, hanno scoperto degli ematomi che fanno pensare che la piccola sia stata violentata nei giorni precedenti al suo arrivo in ospedale. Questi sospetti sono stati poi confermati da uno specialista di ginecologia.

Ora la Procura di Mantova ha aperto un fascicolo contro ignoti. Nel frattempo gli agenti hanno sentito anche tutta la famiglia. Le condizioni della piccola sono in miglioramento, tanto che la piccina è stata dimessa 2 giorni dopo il ricovero. Ora viene seguita da degli specialisti in un ambiente protetto e, ben presto potresse essere sentita dagli inquirenti riguardo quanto accaduto. Il contesto in cui vive la bimba è stato giudicato normale dagli inquirenti. Inoltre si stanno allargando i controlli sulle persone frequentate ultimamente dalla piccola. Su tutta l’indagine però vige il massimo riserbo. Unimamme, voi cosa ne pensate di questo caso di cui si parla su La Stampa?

