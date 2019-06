Una bimba molto malata di 12 anni ha ideato un orsacchiotto per vincere la paura delle flebo.

Ella Casano è una bambina di 12 anni, originaria del Connecticut, che da quando ha 7 anni dipende dalle flebo a causa di una malattia autoimmune: la trombocitopenia purpura idiopatica.

Bambina inventa un peluche per aiutare altri piccoli

Da allora la piccola ha bisogno di cure costanti e di una terapia continua tramite flebo endovena: 4 infusioni ogni 6 -8 settimane. Ella però aveva il terrore delle flebo, perché associate al dolore per le cure.

“Quando ho dovuto fare la mia prima flebo sono rimasta stupita e un po’ spaventata da tutti quei tubi” ha raccontato. Dal momento che doveva trascorrere lunghi periodi in ospedale la ragazzina ha deciso di sfruttarli al meglio cercando di aiutare altri piccoli pazienti come lei.

Così ha inventato Medy Teddy, un orsacchiotto che nasconde la flebo senza ostacolare la somministrazione della terapia.

Il primo prototipo Ella l’ha creato prendendo forbici e colla a caldo. La bambina ha mostrato vari modelli alle infermiere per sentire il loro giudizio. Ella e la sua mamma hanno iniziato a lavorare seriamente su Medy Teddy fino a brevettare l’oggetto, fabbricarlo e distribuirlo nei reparti pediatrici.

Di recente lei e la sua mamma hanno avviato una raccolta fondi su Go Fund Me per produrre Medy Teddy in massa e distribuirlo gratuitamente. In 7 giorni hanno raccolto 19 691 dollari su 5 mila.

“La risposta è stata magnifica” ha commentato un’infermiera a cui Ella e la sua mamma si sono rivolte per un parere “questo prodotto può aiutare centinaia di bambini”.

Infine, madre e figlia hanno avviato un’organizzazione no profit.

Unimamme, cosa ne pensate di questa iniziativa di cui si parla su Cnn?

