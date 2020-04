“Maci ha detto che ama tanto Kendal e le manca”: una bimba di 4 anni scrive una lettera al cane morto e riceve una risposta direttamente dal “paradiso”.

Sappiamo bene quanto i bambini siano in grado di amare e di “credere” all’amore. La storia che vi raccontiamo lo dimostra. Maci è una bambina di 4 anni che ha perso il suo cane.

Tra Maci e il suo cane Kendal è stato fin da subito amore a prima vista. Da quando Maci è nata, Kendal si è dimostrato molto amorevole con lei e la bambina ha sempre ricambiato il suo amore. Tra i due è nato un rapporto di amicizia bellissimo. Sembravano dei personaggi di un film, come racconta la madre Crystal Hopkins “erano inseparabili, dove andava uno, lo seguiva anche l’altro”. Il cane era la sua ombra e come racconta la madre “Spesso si sdraiava accanto a Maci mentre suonava. Maci ogni tanto si fermava di colpo e si strofinava a Kendal o gli dava un abbraccio al volo”. La madre racconta che spesso Maci diceva al suo fedele amico a quattrozampe “Ti amo, sei un bravo ragazzo”.

Maci e Kendal purtroppo però sono stati separati dalla morte del cane. Dopo una lunga malattia Kendal è morto, aveva 13 anni. Per Maci è stata una batosta. Quando lo ha saputo si è arrabbiata moltissimo anche se poi, nonostante i suoi 4 anni, ha capito benissimo che Kendall era ancora presente solo che “era andato in paradiso”. Come racconta la mamma “Inizialmente si è molto arrabbiata. Dopo essersi calmata, ha detto che voleva disegnare un Kendal e mandarglielo in paradiso“.

LEGGI ANCHE —> BAMBINA E IL SUO CANE SORDO: “SONO COME SORELLE” RACCONTA LA MAMMA | FOTO

Bambina scrive al suo cane morto e lui le risponde

E cosi Maci è andata a prendere dei pennarelli e della carta e ha disegnato il “suo Kendal”. Un ritratto con un dolce, breve messaggio, racconta la madre “Maci ha detto che ama tanto Kendal e le manca”. Un messaggio pieno di emozioni. “Dopo avere indicato il paradiso come indirizzo, le ho detto che poteva darlo al nostro postino” racconta la madre.

LEGGI ANCHE —> BAMBINA DI 3 ANNI MOLTO MALATA VIVE GRAZIE AL SUO CANE | VIDEO

Il giorno dopo il postino ha assicurato a Merci che la sua dolce letterina avrebbe raggiunto senza alcun dubbio il suo amico. Lui stesso se ne sarebbe occupato. Il postino è stato davvero molto premuroso e la risposta di Kendal non è tardata ad arrivare. Il giorno seguente infatti il postino ha consegnato la letterina in cui il cane la ringrazia per il disegno e le dice che le vuole bene. E l’ha pure firmata con la zampa!

La madre ha ringraziato il postino per aver reso possibile una tale corrispondenza, per Maci è stato molto importante ricevere questa lettera. “Quel giorno l’ha resa molto felice”. La bambina quando ha ricevuto la lettera dal suo Kendal ha detto: “Sono contenta che Kendal sia ancora nel mio cuore“.

E voi unimamme cosa ne pensate di questa storia tenerissima?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.