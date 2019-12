Bambina scrive una lettera sull’ambiente al premier Giuseppe Conte, la risposta.



Una bambina di 11 anni di Agropoli (Salerno) ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedergli un maggiore impegno a tutela dell’ambiente. Il premier ha risposto, pubblicando la lettera sul suo profilo Facebook.

Bambina scrive una lettera al premier Giuseppe Conte

Lavinia, una bambina di 11 anni di Agropoli, in provincia di Salerno, non ha potuto partecipare all‘incontro pubblico con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella vicina Vallo della Lucania, dove il premier è stato venerdì 29 novembre, così gli ha scritto una lettera.

“Oggi avrei voluto esserci lì in teatro per ascoltarla – ha scritto Lavinia a Conte – ma per i miei problemi di salute sono costretta ad un riposo forzato. Lei per me è un punto di riferimento, perché emana giustizia, rispetto e onore verso la Patria. Io la stimo molto per tutto quello che sta facendo per l’Italia e i suoi cittadini! Io sono contro la plastica, quindi mi piacerebbe che lei distribuisse degli erogatori d’acqua potabile nelle città italiane (e non solo), così da collaborare per un mondo migliore!

Mi ha fatto piacere ‘parlare’ con lei, spero ci sia un’altra occasione per incontrarla personalmente!

Buona giornata, a presto. Lavinia…”

Questa la lettera della piccola Lavinia al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che non ha perso occasione di risponderle, pubblicando un post su Facebook domenica 1° dicembre.

“Cara Lavinia,

grazie per la lettera che mi hai scritto e che l’altra sera tuo zio mi ha consegnato dopo l’incontro a teatro, a Vallo della Lucania. Avevo promesso che ti avrei risposto e lo faccio con piacere, anzi, sappi che anche a me farebbe molto piacere incontrarti e conoscerti di persona. Potremo farlo la prossima volta che verrò ad Agropoli. La tua sensibilità per la tutela dell’ambiente è lodevole. Se tutti gli abitanti del pianeta avessero la tua stessa premura potremmo compiere decisivi passi in avanti per contrastare i cambiamenti climatici e proteggere ben più efficacemente l’ambiente e le bio-diversità. Posso rassicurarti che anche io ho molto a cuore questi obiettivi e con il Governo ci stiamo impegnando molto seriamente, con varie misure, per realizzarli. Quando ci incontreremo te ne parlerò in maniera approfondita e così tu mi illustrerai in dettaglio la tua proposta. Ti mando un abbraccio affettuoso, Giuseppe“.

Il post su Facebook di Giuseppe Conte si può leggere a questo indirizzo.

L’incontro con Giuseppe Conte era stato organizzato a teatro a Vallo della Lucania dal senatore Castiello, del Movimento 5 Stelle.

La lettera della bambina e la risposta del premier sono state riportate da Salerno Today.

Che ne pensate unimamme della lettera della piccola Lavinia e della risposta di Conte?

