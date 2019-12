Bambini maltrattati in un asilo nido, la maestra era solita avere rapporti sesusali con il compagno mentre era a scuola. Violenze fisiche e psicologiche.

L’ennesima storia di maltrattamenti in un asilo arriva questa volta da un paese in provincia di Varese. Al termine di un’indagine un’insegnante è stata sospesa per sei mesi con l’accusa di maltrattamenti sui piccoli alunni. Inoltre urlava frasi volgari come “guardati, fai schifo”.

Bambini maltrattati all’asilo nido: sospesa una maestra

Dei bambini di un asilo nido a Cocquio Trevisago, in provincia di Varese venivano maltrattati dalla propria insegnante con insulti, violenze fisiche e psicologiche. Le indagini a carico dell’insegnante sono partite dopo la denuncia di alcuni genitori. La maestra è anche la titolare dell’asilo nido, ha 44 anni ed è residente in un paesino di provincia. Alla fine delle indagini, che sono durate circa due mesi, l’insegnante è stata sospesa per sei mesi.

La notifica della misura interdettiva che prevede appunto la sospensione dell’esercizio del pubblico servizio di insegnante, è stata consegnata ieri mattina, giovedì 5 dicembre dai carabinieri. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Varese, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Durante le indagini, i carabinieri hanno documentato tante violenze che la maestra era solita infliggere ai bambini che le erano stati affidati. L’età dei bambini andava tra i pochi mesi ed i due anni. Violenze verbali che la donna era solita rivolgere ai bambini erano fatte di frasi dure e volgari: “sei proprio un terrone”, “guardati, fai schifo”, “piangi che così ti passa”. Inoltre, era soli picchiare i bambini con sculacciate e schiaffi ed era solita lasciarli soli mentre erano in preda a crisi di pianto. Uno dei genitori che hanno sporto la denuncia si è accorto che il figlio aveva degli strani atteggiamenti, che poi sono quelli tipici delle condotte maltrattanti, come insonnia, incubi notturni e reazioni autolesionistiche. Molti genitori hanno tolto i piccoli dall’asilo.

Sono state scoperte dagli uomini dell’Arma oltre 20 condotte illecite, commesse dalla maestra a partire dal marzo del 2017. Come se tutto questo non fosse già sufficiente, grazie alle telecamere nascote, istallate dai Carabinieri, si è scoperto che la maestra era solita far entrare a scuola anche il compagno. Dai video si vede l’uomo che dormiva, ma che si cambiava davanti i piccoli. In più la donna lasciava da soli i bambini per appartarsi con il compagno per avere dei rapporti sessuali in un locale della scuola fuori dalla vista dei bambini, come riportato anche da Il Messaggero.

