JennieLeigh Holland è un’artista che lavora all’uncinetto e che crea bambole con le fattezze di persone care che non ci sono più.

Affrontare un lutto, a qualunque età, non è semplice. Ecco perché l’artista JennieLeigh Holland crea delle bambole, fatte all’uncinetto, che riproducono le fattezze di persone care passate a miglior vita.

JennieLeigh Holland, dal suo sito internet: The Spunky Onion, presenta tutte le sue imcredibili creazioni fatte all’uncinetto. Le Look alike Dolls sono bambole che rappresentano persone scomparse. Queste possono essere utili per elaborare il lutto, specialmente per i bambini. Per uno di loro l’artista ha realizzato una bambola del nonno. Così il nipotino ha potuto trovare un po’ di conforto in una situazione difficile. La bella bambola è alta 38 cm. , indossa gli stessi vestiti del nonno in una foto e tiene in mano un pesce (nonno e nipote condividevano la stessa passione per la pesca).

Jennie ha raccontato la storia di questo bambino sulla pagina Facebook We Love Crochet.

“Questo piccolo ha vissuto un momento difficile quando è morto suo nonno. Ha pregato per questo bambolotto somigliante al nonno che può portare con sé. Ha scelto questa foto e ha chiesto che avesse in mano un pesce. Amo ciò che faccio e ciò che significa“. Sulla sua pagina si possono vedere altre foto, mentre quella di questo bimbo e del nonno è diventata virale con 5160 Like e 446 condivisioni. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa idea? Secondo voi può davvero aiutare i bambini ad elaborare il lutto?

