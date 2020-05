Riley Duckworth è un bambino di 10 anni che ha scoperto, di recente, di avere la leucemia, successivamente ha avuto il coronavirus.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una storia di speranza che riguarda un ragazzino di 10 anni, Riley Duckworth che ,malato di leucemia, ha sconfitto anche il Covid – 19.

Bambino lotta contro 2 malattie

A metà aprile, il piccolo Riley Duckworth, un bambino di 10 anni dell’arkansans, ha ricevuto una bruttissima diagnosi: aveva la leucemia. Il suo papà, Jeremy Duckworth, ha commentato: “abbiamo appreso la notizia e fatto il meglio che potevamo fare. Staremo bene, ma questo non rende le cose più semplici”. Prima di ricevere la diagnosi Riley aveva intuito che ci fosse qualcosa che non andava. “Le persone al parco giochi mi prendevano in giro perché ero lento e mi stancavo subito”. Dopo la diagnosi di leucemia per Riley è arrivato un altro problema: gli hanno diagnosticato il coronavirus. E così le cure con la chemioterapia sono state rimandate.

Il bambino però non era preoccupato per questo motivo. Il bimbo e il padre sono stati messi in quarantena in una stanza dello Springdale hospital. Hanno trascorso il tempo giocando con giochi da tavolo e guardando programmi in tv. Ora però, a dispetto di tutti i pronostici, Riley ha sconfitto il Covid – 19 ed è tornato alle cure tradizionali per sconfiggere la malattia. Per un po’ di tempo è tornato a casa, ma ora è di nuovo in ospedale per lottare contro la leucemia. Uno dei suoi più grandi desideri, attualmente, è poter fare campeggio. Nel frattempo l’associazione Make a Wish Foundation lo ha scelto per andare a Disneyland. Unimamme, noi speriamo che Riley possa realizzare presto tutti i suoi desideri. Cosa ne pensate di quanto raccontato su Kake Abc.com?

