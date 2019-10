Un bambino di 17 mesi ha il corpo di un neonato, ha una malattia rara e difficile da decifrare, i genitori chiedono aiuto.

Unimamme, nel Regno Unito c’è un bambino che soffre di una malattia rara e che necessita di aiuto.

Bimbo ha una malattia indecifrabile

Il suo nome è Ethan Warman e ha una misteriosa condizione genetica che lo fa somigliare a un neonato. Ethan, purtroppo, presenta condizioni di salute piuttosto debilitanti, un ritardo nella crescita, pupille degli occhi piccole in modo anormale, vista ristretta, una ghiandola tiroidea ipoattiva, tutti elementi che i medici riconducono a una condizione genetica sconosciuta. I medici inglesi hanno detto che dovrebbero aspettare altri 5 anni per capire che cos’abbia Ethan, ma il pericolo è che, nel frattempo, gli organi interni del piccolo crescano più del corpo. Così i suoi genitori: Amanda e Ian stanno cercando di raccogliere i soldi per far visitare il figlio a degli specialisti all’estero. Per questo motivo hanno organizzato una raccolta fondi su Go Fund Me che fino adesso ha raccolto 3 mila sterline su un obiettivo di 300 mila. Quando è nato Ethan non pesava nemmeno 500 grammi ed era lungo 28 cm. ora, invece, pesa 6 kg. ed è lungo 71 cm. “Sia io che Amanda abbiamo avuto momenti di depressione profonda, ma lavoriamo insieme per mantenerci ottimisti in modo da poter sopravvivere. Siamo noi al mondo” dichiara il padre del bimbo.

La mamma di Ethan, Amanda, ha 27, mentre il papà Ian ne ha 32. I due si sono incontrati in occasione di un gala. Alla dodicesima settimana di gravidanza gli è stato detto che c’era la possibilità che Ethan stesse crescendo troppo lentamente. Alla 34°settimana sono andati a Slough per una scansione e lì hanno chiamato un medico per dare un’occhiatta. I medici erano preoccupati perché la placenta sembrava presentare delle calcifcazioni e impediva che il cibo arrivasse a Ethan. Il 31 maggio, quando è nato Ethan, Amanda ha fatto un cesareo d’urgenza perché il cuore del bimbo aveva rallentato il battito e non stava crescendo. Quando è nato il loro bambino non respirava. Il piccino è stato ricoverato nel reparto di terapia neonatale senza che nessuno potesse tenerlo in braccio perché era circondato da tubi. Da quel momento Ethan ha fatto fatica a crescere. Come accennavamo, i medici non sanno cosa abbia esattamente Ethan, ma hanno rassicurato i suoi genitori sul fatto che il piccolino non soffra.

“Amiamo nostro figlio più di ogni altra cosa al mondo e, ad essere sinceri, quando ridacchia spesso sento che è il più felice di tutti noi” sostiene il suo papà “Non desideriamo dispense da parte di persone e siamo entrambi sopraffatti dal sostegno che abbiamo ricevuto, siamo sempre grati a tutti coloro che hanno donato”. Questa settimana i genitori del piccolo incontreranno un esperto che ha lavorato in un ospedale per bambini di Boston e che ha molta esperienza. “Speriamo che possa dare un secondo parere e che ci possa indirizzare a medici per aiutare nostro figlio, in qualunque luogo siano”.

