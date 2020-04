Un bambino di 3 anni, Agostino Mario, è morto a Monreale a causa di un incidente domestico. Il papà ha scritto un messaggio su Facebook.

Agostino Mario Prestidonato era un bambino che avrebbe compiuto 3 anni in maggio, ma purtroppo è morto a causa di un incidente domestico.

Unimamme, purtroppo, nella notte tra il 18 e il 19 aprile Agostino Mario Prestidonato, un bimbo che a breve avrebbe compiuto 3 anni, è rimasto vittima di un incidente domestico su cui ora indaga la magistratura. Stando a una prima ricostruzione i genitori sabato 18 aprile hanno messo a letto il figlio. Pare però che, di nascosto dai genitori, si sia alzato per giocare da solo, salendo su un tavolo. Il piccolo è scivolato, finendo su una mensola di marmo e perdendo così i sensi. Purtroppo il bimbo è rimasto incastrato con il cordino della tenda intorno al collo. Quando i genitori si sono recati a controllare il piccolo si sono accorti della tragedia.

Il papà, Antonio Prestidonato, ha dato notizia della tragedia con un commovente messaggio su Facebook: “Mio piccolo angelo stanotte sei volato via…ci hai lasciato nel silenzio assordante… Sono sicuro che adesso starai tenendo la mano stretta stretta a mio padre e che anche da lassù sorriderai”.

Purtroppo il personale del 118 non ha potuto fare niente per il piccolo. Ora, sulla vicenda, è stata aperta un’inchiesta condotta dai Carabinieri della Compagnia di Monreale. Nel frattempo la salma di Agostino è stata restituita alla famiglia.

I carabinieri sono chiamati ad accertare eventuali responsabilità dei genitori. Anche il sindaco di Monreale, ha voluto esprimere il suo cordoglio. “Monreale ha perso un figlio. Non esistono parole per descrivere quanto accaduto. Soltanto domande alle quali non è possibile restituire risposte. Un dolore incommensurabile avvertito da una comunità che saprà stringersi attorno alla famiglia”. L’uomo intende proclamare il lutto cittadino per il piccino.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui ha parlato Repubblica? Purtroppo le corde delle tende rappresentano un pericolo per i bambini, come dimostra anche l’appello di una mamma che tempo fa aveva condiviso ciò che era accaduto alla figlia.

