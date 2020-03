Una giornalista del tg3 Basilicata, Maria Vittoria Morano, è scoppiata a piangere per la vicenda di Diego, il bimbo di 3 anni scomparso e poi morto.

Commozione da parte della giornalista Maria Vittorio Morano per Diego, il bambino di 3 anni scomparso il 27 marzo scorso a Metaponto di Bernalda, e poi trovato morto nei pressi della foce del fiume Bradano.

Bambino di 3 anni scompare e viene trovato morto

Diego era un bambino di 3 anni che venerdì 27 marzo, durante la mattinata, si è allontanato da casa, nella località contrada Marinella, a Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera. In quel momento i genitori, due imprenditori agricoli, erano occupati col lavoro. Le ricerche del bimbo erano iniziate quasi subito già il 27 marzo, quando la mamma ha telefonato ai carabinieri per denunciare la scomparsa del piccino. Decine di persone si sono messe alla ricerca del piccino, tra questi anche sommozzatori, carabinieri, pronto soccorso, sorvolo della zona con un elicottero. Le varie ricerche in auto e a piedi sono proseguite anche nella notte.

“Diego, amore, dove sei? Torni a casa?” è stata la frase diffusa negli altoparlanti sperando di trovare il bimbo. Purtroppo gli sforzi sono stati vani, il corpo senza vita di Diego è stato rinvenuto alla doce del fiume Bradano. Il livello del fiume si era alzato solo il giorno prima, a seguito della pioggia. Già venerdì scorso il cane di famiglia aveva condotto le persone che cercavano Diego nella zona del fiume Bradano, dove i cani dei Carabinieri cinofili di Firenze hanno trovato il piccino, morto. La morte del piccino e il cordoglio ha toccato il cuore di molte persone. Il sindaco del paese di Diego, Domenico Tataranno, ha commentato: “in questo momento, già tragico per l’emergenza coronavirus, siamo tutti increduli. È “una tragedia senza senso che spezza in due il cuore di tutti noi“. Anche la giornalista Maria Vittoria Morano è rimasta toccata da questa vicenda. Mentre leggeva la nota di cordoglio del governatore Vito Bardi non è riuscita a trattenere la commozione.

“Abbiamo sperato per tutta la giornata di ieri… scusate…. e per tutta la notte, ma la tragedia con cui dobbiamo fare i conti ci coglie impreparati perché proprio non riusciamo ad accettare l’idea che una giovane vita possa finire a causa di un destino crudele. Così il presidente della regione Bardi nell’esprimere il cordoglio della giunta regionale e dei lucani ai genitori e ai famigliari del piccolo Diego”. Di questo drammatico caso si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto segnalando il caso sulla propria pagina Facebook. Dalle loro pagine era arrivata la conferma del triste epilogo. “Purtroppo il piccolo Diego è stato ritrovato senza vita nel fiume Bradano. Lo comunicano i Carabinieri di Pisticci che lo hanno rinvenuto intorno alle 7 di questa mattina insieme ai colleghi del Centro Cinofili di Firenze intervenuti con i cani molecolari. Il corpo era nelle vicinanze del canneto che costeggia il letto del fiume”. Unimamme, cosa ne pensate di questa di questa vicenda di cui si parla su Il Fatto Quotidiano?

